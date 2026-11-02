Novak Đoković je na konferenciji za medije u Parizu imao šta da kaže svima onima koji šire glasine i pričaju o njegovom zdravstvenom stanju i formi.

Izvor: Youtube/ DjokerNole Media/Printscreen

Novak Đoković je stigao u Pariz da proba da dođe do samog kraja turnira i da se izbori za mjesto na narednom Završnom turniru, a tu su ga sačekala pitanja novinara o političkoj situaciji u Srbiiji. Nakon toga se prešlo na tenis, a novinare je zanimalo zašto poslije US Opena najbolji srpski teniser igra na više turnira nego u poslednje vrijeme.

On je naglasio da su grend slemovi apsolutno najbitniji momenti sezone u tenisu, ali je naglasio da mu je od svega sada najbitnije da se dobro osjeća na terenu i da mu se igra tenis.

Zašto Novak sve više igra tenis?

"Grend slemovi su, naravno, ostali najvažniji turniri koje imamo. Za mene, a vjerujem i za 99 odsto igrača, oni predstavljaju stubove našeg sporta, njegove istorijske temelje. To su turniri na kojima želite da igrate svoj najbolji tenis i da vaše ime ostane zapisano u istoriji tenisa. Tako da i dalje želim da pružim maksimum na grend slemovima, ali, naravno, volio bih da dobro igram i na drugim turnirima.

Ove godine se moj fokus, da budem iskren, pomerio sa toga da igram dobro na to da se dobro osjećam na terenu. Na većini turnira na kojima sam nastupao, a nisam ih igrao mnogo, imao sam velike probleme sa zdravljem. Fizički sam se zaista mnogo mučio.

To nije imalo nikakve veze sa mojom pripremom ili time da li dovoljno treniram, jer vidim da ima mnogo ljudi koji vole da iznose svoja stručna mišljenja i tvrde da tačno znaju šta se dešava sa mnom, ali ne znaju. Ipak, kao što sam rekao, kad god sam se na terenu osjećao bolje, a u poslednje vreme je to slučaj, odmah su se popravili i moj nivo igre, uživanje na terenu i cjelokupan osjećaj. Igram bolje", otkrio je Novak.

"Blizu smo"

Vidi opis Novak Đoković: "Javljaju se stručnjaci, kažu znaju šta mi je" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zaista, skoro se na svakom turniru koji je igrao ove sezone Novak mučio. A sada kaže da je blizu da to bude prošlost za njega.

"Sve smo bliže tome da riješimo problem sa kojim se borim poslednjih 12 mjeseci. Turnir u Pekingu bio je moja najbolja nedelja ove godine, ako izuzmemo Australiju. Mislim da sam prilično dobro igrao i u Bazelu. Naravno, bio je to tijesan meč koji sam izgubio, ali dobro. Pokušavam da uživam u poslednjih nekoliko nedelja sezone i, prije svega, da se na terenu osjećam bolje, kao što sam već rekao. A onda će doći i rezultati. Vidjećemo šta će biti poslije toga", rekao je Novak.

(MONDO, N.L.)