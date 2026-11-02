Novak Đoković će u Parizu protiv Valentina Vašeroa krenuti u vrijeme koje baš i ne odgovara njegovim navijačima.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković će u Parizu juriti trofej i mjesto na Završnom mastersu sezone, a sada znamo i kada će započeti svoj put. Meč prvog kola protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igraće u utorak i biće treći po redu na centralnom terenu.

Program će krenuti u 11 časova kada će se sastati Artur Rinderkneš i Fransisko Serundolo, zatim igraju Alehandro Davidovič Fokina i Moise Kuame, a onda Novak Đoković i Valentin Vašero.

Vidi opis Evo kada Novak igra u Parizu: Žrijeb je paklen, termin nezgodan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

To bi trebalo da znači da će Novak na teren najranije oko 14 časova, a vjerovatno ne prije 15. Pobjednik ovog meča igra sa Australijancem Rinkijem Hidžikatom, a pred Novakom je težak posao.

Valentin Vašero je u životnoj formi pošto je u nedjelju osvojio turnir u Bazelu, onaj isti na kome je Novak eliminisan od strane Jana Lenarda Štrufa u osmini finala. Ipak, to vjerovatno znači i da je umoran.

Novak je u Parizu apsolutni rekorder, iako nije igrao na ovom turniru u prethodne dvije godine. On je u prestonici Francuske osvojio čak sedam titula.