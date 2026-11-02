Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović objasnio je zašto njegovi sinovi ne igraju za Crnu Goru.

Izvor: MN Press

Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Zoran Roganović pojasnio je odluku da njegovi sinovi Marko i Nikola igraju za nacionalni tim Švedske, zemlje u kojoj su rođeni.

Na pitanje zašto ne igraju za Crnu Goru, odgovorio je:

“Oni nemaju državljanstvo Crne Gore. Dao sam sve od sebe ili da kažem pokušao da kroz institucije naše zemlje dođemo do državljanstva, odnosno do pasoša, jer sam u njihovom ranom dobu osjetio da mogu da budu veoma dobri igrači. Takvi su zakoni, moja supruga je iz Srbije, takva su pravila, a ja poštujem institucije naše zemlje i jednostvano nije moglo da se dobije državljanstvo da bi mogli da igraju za nas”, rekao je Roganović.

Dakle, želja je bila velika.

“I moja, a i njihova tada je bila da se to ostvari, ali pravila su takva kakva su. Veoma poštujem naše institucije, bilo da se radi o Ministarstvu sporta ili Crnogorskom olimpijskom komitetu. Pokušali smo legitimnim putem, ali nismo uspjeli. Vjerovatno nismo jedini, ali neću da koristim ovakve prilike da nekog krivim. Momci su čekajući državljanstvo odlučili da žele da budu na velikoj sceni, da igraju rukomet, a tamo su i rođeni. Želim im svu sreću, a mi ćemo gledati da ovdje napravimo nove Vujoviće i Čavora. Posvetićemo se momcima koji su ovdje”, poručio je Roganović.