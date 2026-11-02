Andrea Kimi Antoneli postao je najmlađi šampion Formule 1, završivši trku u Meksiko Sitiju na trećem mjestu.

Izvor: Printskrin/Instagram

Mladi italijanski as Andrea Kimi Antoneli (20) ostvario je istorijski uspjeh, postavši najmlađi šampion Formule 1. Bilo je potrebno da bude bar deveti u Meksiko Sitiju, a završio je na trećem mjestu, iza pobjednika trke Maksa Ferstapena iz Red Bula i Luisa Hamiltona iz Ferarija. Sa takvim asovima i šampionima je stao na podijum i primio titulu za šampiona već u svojoj drugoj sezoni u "najbržem cirkusu".

Do njega je najmlađi šampion bio Sebastijan Fetel sa 23 godine, a Antoneli je ovog avgusta napunio tek 20! Toliku je senzaciju napravio Italijan ove sezone i teško će se ikad ponoviti podvig poput ovog. Samo jednom je sezone okončao trku a da to nije bilo na podijumu.

Vozač iz Bolonje zauvijek će pamtiti kada su mu kroz slušalice u Meksiku vikali "Šampion si svijeta". Plakao je tako glasno da se čulo i u prenosu. Mercedesovi šampioni prije Antonijelija bili su Huan Manuel Fanđo, Luis Hamilton i Niko Rozberg. Sada je i njegovo ime u tom društvu besmrtnih. A tek mu je 20.

Kimi počistio konkurenciju

Kimi Antoneli sa Valentinom Rosijem

Izvor: Printskrin/Instagram

Antoneli je osvojio titulu četiri trke prije kraja, jer će se voziti i u Sao Paulu 8. novembra, Las Vegasu 21. novembra, Kataru 29. novembra i u Abu Dabiju, 6. decembra.

U generalnom plasmanu, Kimi Antoneli je prvoplasirani sa 365 bodova ispred svog klupskog kolege iz Mercedesa, Džordža Rasela, koji ima 242 poena. Trećeplasirani je Luis Hamilton iz Ferarija sa 241 bodom, četvrtoplasirani Maks Ferstapen iz Red Bula sa 236, a na petom mjestu je Šarl Lekler iz Ferarija sa 233.