Luis Hamilton je osvojio pol poziciju, a Kimi Antoneli gotovo sigurno osvaja titulu u Meksiku.

Izvor: Ranjith Kumar/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Luis Hamilton je osvojio pol poziciju za Veliku nagradu Meksika na kojoj bismo mogli da dobijemo novog šampiona svijeta. Hamilton je kao sedmostruki prvak svijeta u svom Ferariju bio prvi ispred Džordža Rasela u Mercedesu i klupskog kolege Šarla Leklera. Četvrti je Maks Ferstapen, a vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli završio je kao peti ispred Landa Norisa.

Trka je na programu od 21 čas u nedjelju i očekuje se da dvadesetogodišnji Italijan u Meksiku proba da ovjeri titulu. Prošlog vikenda mu je to zamalo izmaklo, ali sada je baš teško zamisliti da neće završiti posao.

Antoneli ne zavisi ni od koga. Ukoliko bude na nekom od prvih devet mjesta osiguraće titulu. Čak i da ne osvoji ni bod može do titule u slučaju da podbace Rasel i Hamilton.

Vodiće se do kraja velika borba za podijum na kraju sezone pošto su iza Antonelija Džordž Rasel sa 242 boda, dok Luis Hamilton ima 241, Maks Ferstapen 236, Šarl Lekler 233, a čak je i Lando Noris tu sa 211.

(MONDO)