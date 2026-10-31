Skandalozan snimak pojavio se sa turnira u odbojci gde je trener udario djevojčicu od 13 godina rukom u glavu u naletu bijesa.

Izvor: Printscreen/X/diol2n

Skandal u svijetu sporta, scena koja nigdje ne bi smjela da se desi, a kamoli kada su djeca u pitanju. Kazahstanski trener Hamit Mirzabekov je suspendovan na dvije godine zbog udaranja djevojčice (13) u glavu usred odbojkaškog meča.

Kazna koja djeluje preblago, već mnogi traže doživotnu zabranu za trenera. Ovo nije ponašanje kakvo smije da se toleriše, niti je u pitanju momenat u žaru borbe ili bilo šta slično. Udaranje maloljetne djevojčice samo zato što je napravila grešku na meču je van svake pameti.

Uznemirujuća scena dogodila se 26. oktobra na turniru u Pavlodaru (Kazahstan). Djevojčica je napravila grešku, uhvatila je loptu usred poena i koštala je svoj tim poena. Umjesto razgovora ili izmene ako je već želio da pošalje poruku, trener je pozvao djevojčicu da dođe do njega, što je ona učinila, onda je udario rukom u glavu.

Kamere su sve to uhvatile, snimak se proširio na društvenim mrežama i da se to nije dogodilo pitanje je da li bi se o ovom slučaju uopšte pričalo. Kazahstanski odbojkaški savez ga je suspendovao na dve godine, dok je policija pokrenula hitnu istragu.