Đoković je slegao ramenima nakon poraza u Bazelu, ističući da je protivnik igrao neverovatno i da ne ne seća takvog meča.

Izvor: YouTube/SRF Sport/Screenshot

Nadali smo se da će Novak Đoković na turniru u Bazelu demantovati Rodžera Federera, koji mu je pre 15 godina rekao da nikad više u njegovom rodnom gradu neće osvojiti trofej, ali nažalost najveći svih vremena je "zaribao" već u drugom kolu. Iako je zaista dobro startovao protiv Umbera, eliminisao ga je Štruf, posle preokreta u tri seta - 6:7, 7:5, 7:6.

Gledali smo zaista neizvestan meč koji je mogao da ode na bilo koju stranu, nadali smo se da će Đokovićevo iskustvo pomoći tu, međutim u taj-brejku odlučujućeg seta je stao i ipak je morao da čestita Nemcu na mreži. To je učinio i posle meča.

Đoković: Ja se ne sećam ovakvog meča

Navikao je Đoković da se odmah posle poraza postavlja pitanje - šta to on nije dobro radio - tako da je i ovoga puta prekinuo sve spekulacije i želeo je samo da čestita Jan-Lenardu Štrufu koji je zaistao odigrao izvanredno, pa ne bi bilo fer prema njemu da to bude da je zbog lošije partije srpskog asa.

Zato je Đoković tokom izjave za švajcarski "SRF" slegao ramenima svih 45 sekundi, pokušavajući da naglasi da ništa nije mogao protiv izvanrednog Nemca:

"Ne, nisu te tri duple greške odlučile", rekao je Đoković: "Bilo je i drugih trenutaka, imao sam dosta brejk lopti, ali je imao dobre udarce, neverovatne, možda sam mogao da imam jedan-dva poena da je trebalo da budem agresivniji, a na kraju sve zasluge idu njemu".

"Boli što sam izgubio, igrao je neverovatno. Zaista se ne sećam da sam igrao protiv nekoga ko je ovako agresivan i precizan, išao je na dva prva servisa - i to je prosto jedan od onih mečeva", zaključio je Đoković.

Komplikuje se put na Završni masters

Razlog zbog kog je Novak Đoković učestvovao na turniru u Bazelu posle 15 godina je taj što je želeo da vidi Stena Vavrinku na njegovom oproštaju od tenisa, ali i jer juri bodove za Završni masters u Torinu. Đoković je i dalje dva mesta iza, tako da će morati da napravi veliki rezultat u Parizu - možda mu bude neophodno čak i finale.

Ispred njega su Rafael Hodar i Aleks de Minor, s tim da se sada povredio Fabio Koboli, pa je pitanje da li će uopšte biti u stanju da igra u Torinu, gde neće biti ni njegovog zemljaka Janika Sinera.

Za sada su potvrđeni Zverev, Alkaraz i Šelton, a za preostalih pet mesta bore se: Medvedev, Koboli, Fis, Tijafo, Hodar, De Minor i Đoković. Đoković treba da bude ispred dvojice od navedenih da bi se plasirao na Završni masters, koji je do sada osvajao čak sedam puta.

Nije hteo na srpskom

Interesantno je da Đoković nije hteo da daje izjavu na srpskom u Bazelu, objašnjavajući da je umoran od svega i da nije trenutak, što i dalje govori da nije očekivao eliminaciju.

"On je odigrao neke neverovatne udarce i neverovatne poene u odlučujućim trenucima, kada sam imao brejk lopte. Možda je bio jedan ili dva poena gde sam mogao da budem agresivniji, ali sve zasluge idu njemu. Boli to što sam izgubio, znate, on je jednostavno igrao neverovatan tenis. Ne sećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, išao je sa dva prva servisa i bio je to prosto jedan od onih mečeva. Još uvek sam jako razočaran, ali razmišljaću o Parizu u narednih nekoliko dana i nadam se da tamo mogu da odigram bolje", rekao je Nole posle meča na konferenciji za medije.