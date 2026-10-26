Novak Đoković se vraća u Bazel da isprati Stena Vavrinku u penziju, dok istovremeno hoće i na Završni masters u Torinu.
Srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Bazel gdje će ove nedelje učestvovati na turniru serije 500, prvi put poslije 15 godina. U pitanju je turnir na kome je Đoković jednom do sada trijumfovao, poslije čega mu je Rodžer Federer rekao da "više nikad neće", a sada se srpski teniser vraća u Švajcarsku da ga ispravi.
I neće samo učestvovati na turniru u Bazelu kako bi došao do Završnog mastersa u Torinu, nego će takođe ispratiti svog velikog prijatelja i rivala Stena Vavrinku u penziju.
Trening za kraj
Novak Djokovic to Stan Wawrinka ahead of his final tournament in Basel:"Enjoy the last ride" https://t.co/TL8ddzM7oE— Kalshi Tennis (@KalshiTen)October 26, 2026
Novak Đoković trenirao je sa Stenom Vavrinkom uoči njegovog posljednjeg turnira u karijeri, nakon kog će zvanično otići u penziju. Đoković i Vavrinka su u dobrom raspoloženju trenirali i uz osmijehe se rastali, a srpski as imao je i jasnu poruku za svog godinu dana starijeg kolegu: "Uživaj u posljednjoj vožnji".
Šta čeka Đokovića u Bazelu?
Novak Đoković prvo igra protiv Uga Umbera (Francuska), a ako ga savlada čeka ga Jan Lenard-Štruf (Njemačka) ili neko od kvalifikanata, u zavisnosti od ishoda tog meča.
Protivnik u četvrtfinalu trebalo bi da bude Kasaper Rud, a u polufinalu bi Novak mogao na Šeltona, Lehečku (Češka), Vavrinku (Švajcarska)... Dakle, potencijalno bi dvojica velikih rivala mogla da se susretnu i u Bazelu, pod uslovom da obojica odigraju vrlo dobre turnire.
Kada je u pitanju potencijalni rival u finalu, ima tu isto zanimljivih imena - Artur Fis (Francuska), Rafael Hodar (Španija), Tejlor Fric (Amerika), Alehandro Davidovič Fokina (Španija), Stefanos Cicipas (Grčka), Holger Rune (Danska)...