Danil Medvedev stao je u odbranu Saše Zvereva zbog njegovog dolaska na prvo mjesto.

Izvor: Printscreen/YouTube/TennisLife

Danil Medvedev boriće se za titulu u Almatiju (Kazahstan) pošto mu je Aleksandar Bublik predao meč zbog problema sa koljenom. Prvo je o tome ruski igrač pričao na konferenciji za medije i spomenuo je Janika Sinera.

"Nadam se da nije ništa ozbiljno. Vidite i sa Janikom koliko koljeno može da bude problem. Zaista se nadam da sa Bublikom nije ništa ozbiljno i da će moći da igra još mečeva do kraja sezone", počeo je Medvedev.

Jedna od tema bio je i odnos koji čelni ljudi imaju sa teniserima.

"Ako mene pitate, djeluje mi da igrači nemaju skoro nikakvu moć u tenisu. Mislim da je to veliki problem. Kada pričamo o problemima, voljeli bismo da se više pitamo. Uvijek ću podržati igrače, ali nikada neću biti lider u tom smislu. Šta igrači žele, to ću da podržim."

"Zverev prvi? Stanite, objasniću vam"

Saša Zverev je prvi teniser svijeta, ali mnogi smatraju da je to "lažno prvo mjesto", jer su Karlos Alkaraz i Janik Siner propustili veći dio sezone zbog povreda.

"Ne. Traje sezona 52 nedjelje, toliko vremena imate, dobijate poene, niko ne može da se raspravlja o tome. Odete na društvene mreže i tamo se neko pita 'kako je ovaj igrač u top10'. Kako? Pa tako što je sakupio više poena od drugih. Naravno da bi drugi igrači imali šansu da osvoje više titula da su bili zdravi, ali ljudi zaboravljaju da su povrede standardni dio sporta i to je to."

Na kraju su ga pitali o igranju mečeva kada su velike vrućine, pošto se tada muče i on i Janik Siner.

"Vidio sam to i kod Sinera. I on i ja koristimo razne tehnike da se spremimo za igranje po velikim vrućinama. Pričam iz svog ugla, možda ima veze sa genetikom, ne znam da li neko ima veću toleranciju. Nekim igračima je lakše da igraju po vrućini, meni smeta. Postoje određeni trikovi koji mogu da pomognu, ali ne mijenjaju situaciju. Ako neko ima neke savjete da mi pomogne u tome, pišite mi, volio bih da čujem", završio je Medvedev sa osmijehom.