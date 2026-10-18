Nakon zlatnog uspjeha Vuka Vučinića, sjajne vijesti za crnogorski karate nastavljaju da stižu iz Poljske!

Izvor: Karate savez Crne Gore

Anes Arifaj, takmičar karate kluba Iskra, osvojio je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore, održanom u Bielsko-Białi, u kategoriji mlađih seniora do 75 kilograma.

Do svjetskog odličja Anes je stigao kroz niz kvalitetnih nastupa. Na putu do završnice savladao je predstavnike Islanda, Holandije, Austrije i Italije, potvrđujući da s pravom pripada krugu najboljih u svojoj kategoriji. Iako je u polufinalu poražen od Marokanca Hitama Ofkira rezultatom 3:1, naš karatista je u borbi za bronzu pokazao karakter i sigurnost, pobijedivši reprezentativca Bosne i Hercegovine Alija Arnautovića sa 2:1.

Ovaj rezultat ima dodatnu težinu kada se uzme u obzir put koji je Anes prošao do svjetske medalje. Nakon povrede i perioda ispunjenog brojnim izazovima, nastavio je da trenira, radi i vjeruje u svoj cilj. Nagrada za takvu posvećenost stigla je na najvećoj svjetskoj sceni.

„Osvajanje svjetske medalje za mene predstavlja ostvarenje jednog velikog sna. Iza tog uspjeha stoji veliki rad, mnogo odricanja i treninga, kao i trenuci kada nije bilo lako, ali sam vjerovao u sebe i svoj cilj“, kazao je Anes, ističući ponos što je Crnu Goru predstavio na najbolji način.

Svjetska bronza predstavlja njegovo drugo odličje sa velikih međunarodnih takmičenja, nakon medalje istog sjaja osvojene na Evropskom prvenstvu u Limasolu početkom godine. Ujedno, ovo je i potvrda da se upornost i predanost isplate, čak i kada put do cilja nije jednostavan.

Crnogorska reprezentacija prvenstvo u Poljskoj završava sa tri medalje: zlatom juniora Vuka Vučinića, bronzom juniorke Katarine Đukić i Anesovom bronzom u konkurenciji mlađih seniora.