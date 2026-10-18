Za svjetsko zlato borio se protiv Ukrajinca Vladyslava Rudenka, kojeg je prethodno pobijedio u finalu Evropskog prvenstva održanog u februaru u Limasolu.

Izvor: MONDO

Mladi karatista danilovgradske Iskre i reprezentativac Crne Gore Vuk Vučinić osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore, koje se održava u poljskom gradu Bielsko-Biała. Vučinić je do svjetske titule stigao u juniorskoj konkurenciji, u kategoriji preko 76 kilograma.

Na putu do najsjajnijeg odličja crnogorski reprezentativac pokazao je izuzetnu formu. U borbi za plasman u finale ubjedljivo je savladao predstavnika Senegala Mouhamadoua Moustaphu Cissea rezultatom 6:0.

Za svjetsko zlato borio se protiv Ukrajinca Vladyslava Rudenka, kojeg je prethodno pobijedio u finalu Evropskog prvenstva održanog u februaru u Limasolu.

Ovim trijumfom Vučinić je zaokružio izuzetno uspješnu godinu. Nakon što je početkom februara postao juniorski prvak Evrope, sada se popeo i na svjetski tron. U njegovoj kolekciji već se nalazi i titula kadetskog prvaka Evrope iz 2024. godine, osvojena u Tbilisiju.

Novi uspjeh mladog sportiste predstavlja veliko priznanje za njegov matični klub Iskra iz Danilovgrada, njegove trenere i crnogorski karate u cjelini.

Danilovgrad tako slavi svjetskog juniorskog prvaka, a Vuk Vučinić još jednom je potvrdio da pripada vrhu svoje generacije i da crnogorski karate ima predstavnika sposobnog za najveće međunarodne domete.