Aleks de Minor predlaže nova pravila u tenisu nakon poraza od Đokovića, ističući potrebu za bržim servisima.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Australijski teniser Aleks de Minor predao je Novaku Đokoviću u finalu Pekinga pri rezultatu 7:6, 1:0 za srpskog tenisera i činilo se da je pred njim duga pauza. De Minor je istakao da je osetio bol u mišiću i da je zbog toga morao da preda meč, međutim izgleda da je sve bila "lažna uzbuna" pošto je Australijanac već na terenu i takmiči se odmah kao da se ništa nije dogodilo prije nepunih sedam dana u prijestonici Kine.

De Minor je otišao na masters u Šangaj gde je bio slobodan u prvom kolu, u drugom mu je bez borbe predao Molčan, tako da je imao vremena da se odmori za Sakamota i pobijedio ga je 7:6, 6:4. I odmah posle meča stigao je da predloži teniska pravila za koja kaže da su neophodna tenisu.

Koja nova pravila predlaže De Minor?

Svake godine se u tenisu povede polemika oko toga kako bi ovaj sport trebalo da izgleda i da li treba da se prilagođava novim zahtjevima navijača, a Aleks de Minor je u Šangaju rekao da ga izuzetno nerviraju pauze između dva servisa.

"Da li bih ograničio vreme između prvog i drugog servisa? Da, to je u redu. Mislim da bi se tako, na kraju krajeva, spriječilo da igrači oduzimaju malo više vremena između prvog i drugog servisa", rekao je De Minor jer pojedini igrači - recimo njemački as Saša Zverev - odavno već zloupotrebljavaju to: "Već dugo to govorim, a jedna od stvari koju bih lično uveo jeste pravilo da igrač ima samo jedno izbacivanje loptice. Dakle, čim izbaciš lopticu, moraš da serviraš, bez obzira na sve. Ako odlučiš da ne serviraš, to je greška".

"To je još jedan način da se spriječi ono što igrači ponekad rade - kada se spremaju da serviraju, ali loše izbace lopticu, mogu ponovo da započnu cijelu rutinu. Zato mislim da bi i to bilo dobro uvesti. To je moje lično mišljenje", dodao je De Minor drugu stvar koju bi odmah promijenio u tenisu.

Šta je bilo De Minoru?

Iako nije djelovao naročito optimistično posle predaje Novaku Đokoviću, čini se da se Aleks de Minor samo uplašio da je nešto "kvrcnulo" i da ga čeka duga pauza, pošto je sada sa njim sve u redu.

"Bilo je sjajno što sam dobio ta dodatna dva dana odmora. Na kraju sam imao pet dana između mečeva. Mnogo sam radio na oporavku i proveo dosta sati pripremajući se za ovaj meč. Svakog dana sam se osjećao pomalo bolje, a danas sam mogao da izađem na teren i igram na veoma visokom nivou. Siguran sam da ću se za nekoliko dana osjećati još bolje, što me veoma raduje", naglasio je Australijanac.

U narednom kolu igraće protiv Karena Hačanova i tako bi sam osa dvije pobjede mogao do četvrtfinala mastersa u Šangaju. Ako dođe do toga, interesantno je da bi igrao protiv Saše Zvereva kog je kritikovao pričajući o novim pravilima.