Džon Izner analizira kako će tenis izgledati bez 'velike trojke' i kakva je trenutna konkurencija u sportu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@RolexShanghaiMasters/@NothingMajorShow

Hoće li tenis izgledati isto poslije "velike trojke" ili "velike četvorke"? Hoće li fudbal biti isti bez Kristijana Ronalda i Lionela Mesija? Hoće li košarka biti ista bez Nikole Jokića, Stefa Karija, Lebrona Džejmsa? Sve su to pitanja koja se neprestano postavljaju, a bivši teniser Džon Izner ima odgovor, makar kad je u pitanju njegov sport. Bez Novaka Đokovića i njegovih najvećih rivala "bijeli sport" neće biti isti.

"Imate veliku četvorku, a tu ćemo, naravno, dodati i (Endija) Marija. Pogledali smo rang-listu na kraju 2012, kada su svi ti igrači bili u zenitu ili veoma blizu najboljih godina karijere. Iza prve četvorice dolazili su (David) Ferer, (Tomaš) Berdih, Delpo (Huan Martin del Potro) i (Žo-Vilfred) Conga. Konkurencija je bila neverovatno jaka", rekao je Džon Izner u najnovijoj epizodi podkasta "Nothing Major".

Vidi opis Izner i Kveri strahuju za tenis zbog Đokovića: "Tad smo imali 2 mjesta, a pogledajte sad" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Preciznije - 14 godina kasnije na velikoj sceni imamo samo Novaka Đokovića koji još odoleva godinama. A da li mu je konkurencija ista? U zenitu Novakove forme, činjenica je, samo su Rafael Nadal i Rodžer Federer uspijevali da pariraju. Ipak, daleko od toga da ga ostali igrači nisu mučili na terenu. Sad, više od deceniju kasnije, kad broji 39 godina, Novak parira najboljim igračima i tera baš sve tenisere da se postide zbog svoje forme, igre i odnosa prema sportu.

Zašto je tenis danas slabiji nego prije 10, 15 godina?

"Ono što je tu konkurenciju činilo toliko teškom jeste grupa igrača od petog do osmog mjesta, naročito trojica od petog do sedmog - Del Potro, Berdih i Ferer. Kad govorimo o plasmanu na Završni masters, odnosno o ulasku među osam najboljih, Federer, Đoković i Nadal praktično su već imali rezervisana mjesta. Isto je važilo i za Marija", pojasnio je Izner viđenje tenisa od prije nekoliko godina.

"Uvijek ste mogli da računate i na Berdiha, dok Ferer nije bio igrač koji bi tek tako ispadao iz te konkurencije. Za sve ostale delovalo je kao da su na početku godine na raspolaganju samo dva mjesta. Danas, međutim, izgleda kao da postoji pet slobodnih mjesta", dodao je Izner o konkurenciji u tenisu, a akcenat je bio na konstantnosti najboljih igrača, koja danas nije sasvim prisutna.

Šta je rekao Sem Kveri?

Trenutna lista kaže da su se na Završni masters kvalifikovali Aleksander Zverev, Janik Siner, koji neće igrati, Karlos Alkaraz i Ben Šelton. Šanse i dalje imaju Flavio Koboli, Frensis Tijafo, Artur Fils, Danil Medvedev i, naravno, Novak Đoković.

"Saglasan sam. Siner, Alkaraz i Zverev, a zatim praktično još pet mjesta", nadovezao se Sem Kveri.

Kveri se vratio na period "velike trojke" i probleme koje su svi ostali igrači imali. "U to vrijeme djelovalo je kao da postoje samo dva mjesta. Na početku godine mogli ste da budete zadovoljni svojom igrom i da verujete u sebe, ali ste istovremeno znali da imate samo dva mjesta za koja možete da se borite. Ako su ti igrači zdravi, završiće među šest najboljih", rekao je Kveri.

"Kada se sagleda cjelokupna slika, posebno kada je riječ o prvih deset igrača, konkurencija je bila nevjerovatno jaka, gotovo apsurdno teška. Kad god biste igrali protiv Ferera ili Berdiha, mogli ste samo da se nadate da im nije dan ili da neće biti na svom nivou. To su igrači čiji kvalitet nije dobio priznanje kakvo zaslužuju, a Berdih je posebno potcenjen. Danas se često zaboravlja koliko je zapravo bio dobar", zaključio je Kveri.

Naravno, debata o tome koja je teniska era jača je subjektivna, ali neki statistički podaci mogli bi da pomognu u raspravi. Trenutno postoji šansa da na Završnom mastersu debituju čak trojica igrača - Koboli, Tijafo i Fils, što bi bilo pravo iznenađenje, ali i potvrda sve manje dominacije nekolicine tenisera.