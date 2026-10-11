Maks Ferstapen osvojio je Veliku nagradu Singapura, ostvarivši drugu uzastopnu pobjedu u Formuli 1. Lekler i Antoneli na pobjedničkom postolju.

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Maks Ferstapen trijumfovao je na Velikoj nagradi Singapura i stigao do druge uzastopne pobjede u šampionatu Formule 1. Vozač Red Bula kontrolisao je trku od starta do cilja i prvi put u karijeri slavio na stazi "Marina Bej", dok su mu se na pobjedničkom postolju pridružili Šarl Lekler u Ferariju i Kimi Antoneli u Mercedesu.

Četvorostruki svjetski šampion odlično je započeo trkački vikend, pošto je prethodno bio najbolji i u sprintu. U nedelju nije dozvolio rivalima da mu ozbiljnije ugroze vođstvo, a kroz cilj je prošao sa oko sedam i po sekundi prednosti u odnosu na Leklera. Time je nastavio odličnu seriju rezultata i upisao još jedan važan trijumf u sezoni.

Iako se od trke u Singapuru očekivala velika borba, najveći dio događaja protekao je bez mnogo promjena na vrhu. Dva izlaska virtuelnog vozila bezbjednosti, izazvana problemima Gabrijela Bortoleta i Lensa Strola, uticala su na strategije timova i donekle promijenila raspored iza Ferstapena. Lekler i Antoneli su iskoristili priliku da odu po nove pneumatike, dok je Luis Hamilton u jednom trenutku napredovao do druge pozicije.

Ipak, završnica je donijela više akcije. Lekler je pokušao da smanji zaostatak za vodećim Ferstapenom, dok su se iza njih vodile borbe za preostala mjesta na podijumu. Antoneli je u završnim krugovima uspio da pretekne Hamiltona, a zatim je kroz cilj prošao kao treći. Lando Noris takođe je pronašao način da se probije ispred vozača Ferarija, dok je Oskar Pjastri u poslednjem krugu pretekao Hamiltona i završio na petom mjestu.

Hamilton je na kraju morao da se zadovolji šestim mjestom, dok su bodove osvojili i Lijam Loson, Niko Hilkenberg, Džordž Rasel i Isak Hađar.

Antoneli na dobrom putu

Treće mjesto dodatno je učvrstilo Antonelijevu poziciju u borbi za titulu. Mladi Italijan ima 102 boda više od timskog kolege Rasela, koji je trku završio kao deveti, s obzirom na to da je dan ranije doživio veliki peh. Do kraja šampionata ostalo je još šest trka, pa Mercedesov vozač ima veliku prednost u generalnom plasmanu.

Ipak, glavna priča u Singapuru pripala je Ferstapenu. Holanđanin je od početka do kraja držao kontrolu nad trkom, upisao novu pobedu i još jednom pokazao da će biti ozbiljan faktor u završnici sezone Formule 1, s obzirom na to da se njegova forma iz vikenda u vikend sve više podiže.