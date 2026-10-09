Novak Đoković - Hubert Hurkač: 4:6, 3:6

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Svježe osvojena titula u Pekingu podgrijala je nadu da bi Novak Đoković mogao da ponovi sličan uspjeh i u Šangaju.

Ipak, najbolji teniser svih vremena neočekivano je položio oružje već na prvoj prepreci. U drugom kolu ga je u dva seta nadigrao izuzetno raspoloženi Hubert Hurkač rezultatom 6:4, 6:3.

Prvi set donio je veliku borbu i potpunu neizvjesnost, u kojoj su obojica tenisera čuvala sopstveni servis, prije svega zahvaljujući maestralnim početnim udarcima poljskog igrača.

Đoković nikako nije uspijevao da pronađe formulu za razorne servise rivala, dok je Hurkač s druge strane strpljivo čekao svoju šansu.

U samom finišu seta, pri rezultatu 5:4, Poljak je napravio ključni brejk i stigao do početne prednosti u meču.

U tim trenucima djelovalo je kao da se Novak potpuno predao. Vidno je usporio ritam, otežano se kretao i teškim disanjem odavao znake umora, dok je Hurkač u nastavku meča potpuno zagospodario terenom i uspostavio apsolutnu dominaciju.

Poljak je u drugom setu napravio još jedan brejk i bez većih problema priveo posao kraju. Hurkač je tako sasvim zasluženo stigao do trijumfa, upisavši ujedno i prvu pobjedu nad Đokovićem u karijeri.