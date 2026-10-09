Danas se u Šangaju sastaju Novak Đoković i Hubert Hurkač, a Poljak je spreman da pruži jak izazov našem teniseru. Štaviše, najavio je da planira da ga pobijedi prvi put u karijeri.

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Srpski teniser Novak Đoković danas počinje učešće na mastersu u Šangaju i njegov prvi izazivač biće stari poznanik Hubert Hurkač iz Poljske, njegov nesuđeni protivnik u finalu Pekinga. Hubi je predao polufinalni meč Aleksu de Minoru, koji je kasnije isto učinio protiv Đokovića u finalu, ali se u međuvremenu oporavio i pojavio u Šangaju i već u drugoj rundi je "mina" na žrijebu našeg tenisera.

Organizatori turnira izašli su u susret navijačima iz Srbije i odredili odličan termin meča - tako da će Đoković i Hurkač na teren od 12 časova - a prema najavi Poljaka spreman je da ide do kraja i da prvi put pobijedi Noleta.

Kako je Hurkač zaprijetio Đokoviću?

Iako je Hurkač prije samo nekoliko dana bio povrijeđen, sada je toliko samouvjeren da je najavio pobjedu protiv Đokovića, što bi i te kako moglo da posluži kao lijepa motivacija za srpskog tenisera.

"Biće to zanimljiv izazov. Jedan od mojih ciljeva je da odigram dobro protiv njega i pobijedim. On već ima nekoliko pobjeda... Moram dobro da serviram, igram sa osnovne linije i riterniram. Ponovo je osvojio titulu u Pekingu i uvijek je lijepo dijeliti teren sa Novakom, tako velikim šampionom", naglasio je Poljak uoči današnjeg meča.

Ko je Hubert Hurkač?

Poljski teniser Hubert Hurkač (29) trenutno je 34. na ATP listi, a svojevremeno je bio i u prvih deset. Osvojio je osam titula u karijeri i zaradio preko 20 miliona dolara, dok u ovoj godini nema naročito sjajan skor - dobio je 24 meča, a izgubio čak 19, pa otud i pad na ATP listi.

Inače važi za omiljenog u teniskom svijetu, uvijek nasmijanog i pozitivnog, dok mu nisu zamjerili ni što je "završio" karijeru jednog od najvećih Rodžera Federera - koga je izbacio sa Vimbldona 2021. godine i ubrzao odluku o penziji.

Protiv Novaka Đokovića je do sada odigrao osam mečeva i svih osam pripali su najvećem teniseru svih vremena. Poslednji su inače odigrali u finalu Ženeve 2025. godine, kada je Nole osvojio svoju 101. titulu u karijeri. Bilo je 5:7, 7:6, 7:6 za Đokovića koji se izborio sa nevjerovatnim servisom Poljaka.

Novakov žrijeb u Šangaju

Novak Đoković dobio je vrlo komplikovan žrijeb u Šangaju gdje brani 400 bodova osvojenih prošle godine, kada ga je u polufinalu zaustavio Valentan Vašero.