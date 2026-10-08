Rus Danil Medvedev je diskvalifikovan sa meča u Pekingu jer je pogodio navijača u glavu i odmah ga je potražio da mu se izvini.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev diskvalifikovan je iz polufinalnog duela sa Novakom Đokovićem u Pekingu, pošto je u finišu drugog seta pogodio navijača na tribinama lopticom u glavu. Džaba se Rus izvinjavao, dozvolio je da ga savlada bijes i raspalio reketom po završenom poenu. Odmah je bilo jasno da ga čeka isti scenario kao Đokovića na US openu 2020. godine.

Dva dana kasnije, otkriveno je šta je Medvedev uradio čim je izašao sa stadiona. On je posjetio navijača u bolnici i poklonio mu reket sa natpisom "Žao mi je".

Ovo je najmanje što je šesti igrač planete mogao da uradi za gledaoca koji je jedva došao sebi nakon što ga je loptica pogodila pravo u oko.

Šta je sve izgubio Medvedev?

Vidi opis Izvinjenje Danila Medvedeva navijaču: Pronašao ga u bolnici i donio specijalni poklon Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Medvedev nije izgubio samo meč protiv Đokovića, već i sav novac zarađen u Pekingu (200.000 dolara), ali i osvojene bodove (200 ATP bodova). Pored toga, Rus će morati da plati novčanu kaznu koja maksimalno iznosi 60.000 dolara.

"Užasno mi je žao zbog navijača, prvo to da kažem. Pokušavam da ga kontaktiram, ako on to želi. Nadam se da ću uspjeti da mu se lično izvinim i da vidim kako se osjeća. Naravno da je bilo slučajno, ali može da se vidi da nisam udario lopticu iz bijesa. Zapravo ja radim mnogo toga lošeg, ali da udaram lopticu iz bijesa, to nije moj manir", rekao je poslije meča Danil Medvedev i dodao:

Izvor: Montassar Yazidi / Alamy / Profimedia

"Užasno sam se osjećao jer opet ponavljam to nije nešto što inače radim. Nisam htio da udarim... Mislim možete da vidite da apsolutno nema bijesa u tom momentu. Nije u pitanju frustracija i nisam jako udario lopticu. Da, udario sam ga i osjećam se užasno, opet kažem da se nadam da je on u redu. To je najbitnije. Što se ostalog tiče idemo dalje. Sada mi je bitno samo kako je on. Nadam se da ću ga vidjeti i da ću mu se izviniti", rekao je on.