Nakon osvajanja titule u Pekingu, Novak Đoković će nastupiti i na turniru u Šangaju koji počinje sutra.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je titulu u Pekingu i odmah saopštio najvažnije vijesti - seli se u Šangaj gdje će igrati i na drugom turniru u Kini. Pošto za cilj ima plasman na Završni masters, srpski teniser je odlučio da "pojača" prisustvo na turnirima i izbori se za plasman u Torino. Dobra prilika za to pruža mu se u Šangaju.

Đoković će imati veoma težak posao u Kini, jer ga čeka izuzetno naporan žrijeb, ali mnogi su najboljeg ikada otpisivali i prije početka turnira u Pekingu. Sve ono što smo vidjeli tokom prethodnih dana daje nam nadu da će Đoković na vrhuncu moći biti i na turniru iz serije 1.000.

Vidi opis Novak Đoković otkrio: "Idem sada u Šangaj, radujem se" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Sutra putujem u Šangaj. Tamo ću nastupati i radujem se tome", rekao je Novak Đoković nakon što je u Pekingu osvojio 102. titulu u karijeri. To znači da ćemo se odmah prebaciti u drugi kineski grad i nastaviti da pratimo najboljeg tenisera svih vremena.

Novak Djokovic has confirmed he WILL play Shanghai. Djokovic: "I'm going to Shanghai tomorrow. I will be playing there and I am looking forward to it." ❤️ https://t.co/036jLx8S9w — Danny (@DjokovicFan_)October 6, 2026

Kakav je Đokovićev žrijeb u Šangaju?

Već se zna kompletan žrijeb za prestižni turnir u Šangaju, na kojem će Novak Đoković pokušati da osvoji još bodova i približi se nastupu na Završnom mastersu. Neće biti nimalo lako, jer je srpski teniser dobio žrijeb kao da je u pitanju neki grend slem turnir - uz samo dvije olakšavajuće okolnosti.

Đoković će biti slobodan u prvom kolu ovog turnira, a protivnik u drugoj rundi trebalo bi da mu bude Hubert Hurkač. Problem je samo što se poljski teniser povukao sa turnira u Pekingu zbog povrede, pa je znak pitanja pored njegovog imena - nije poznato da li će učestvovati ili propustiti Šangaj.

Vidi opis Novak Đoković otkrio: "Idem sada u Šangaj, radujem se" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Arena tenis/Printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

Praktično se tu završavaju dobre vijesti za Đokovića, jer njega od trećeg kola čeka izuzetno težak posao. Planirano je da mu protivnik u trećoj rundi bude italijanski teniser Lorenco Muzeti, u četvrtom kolu bi mogao na Frensisa Tijafoa, u četvrtfinalu na Bena Šeltona ili Jakuba Menšika, dok mu je potencijalni rival u polufinalu Aleksandar Zverev. Eventualno finale Đoković bi mogao da igra protiv Karlosa Alkaraza.

Na trenutnoj ATP listi Hurkač zauzima 34. poziciju, Muzeti je na 25. mjestu, a Tijafo je 10. igrač planete. Šelton je četvrti igrač na svijetu, Saša Zverev je trenutno drugi i postaće broj 1 prije kraja ove godine, dok je Alkaraz na trećoj poziciji jer je propustio veliki dio sezone. Žrijeb djeluje zastrašujuće.

(MONDO)