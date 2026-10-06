Nakon osvajanja titule u Pekingu, Novak Đoković će nastupiti i na turniru u Šangaju koji počinje sutra.
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je titulu u Pekingu i odmah saopštio najvažnije vijesti - seli se u Šangaj gdje će igrati i na drugom turniru u Kini. Pošto za cilj ima plasman na Završni masters, srpski teniser je odlučio da "pojača" prisustvo na turnirima i izbori se za plasman u Torino. Dobra prilika za to pruža mu se u Šangaju.
Đoković će imati veoma težak posao u Kini, jer ga čeka izuzetno naporan žrijeb, ali mnogi su najboljeg ikada otpisivali i prije početka turnira u Pekingu. Sve ono što smo vidjeli tokom prethodnih dana daje nam nadu da će Đoković na vrhuncu moći biti i na turniru iz serije 1.000.
"Sutra putujem u Šangaj. Tamo ću nastupati i radujem se tome", rekao je Novak Đoković nakon što je u Pekingu osvojio 102. titulu u karijeri. To znači da ćemo se odmah prebaciti u drugi kineski grad i nastaviti da pratimo najboljeg tenisera svih vremena.
Novak Djokovic has confirmed he WILL play Shanghai. Djokovic: "I'm going to Shanghai tomorrow. I will be playing there and I am looking forward to it." ❤️ https://t.co/036jLx8S9w— Danny (@DjokovicFan_)October 6, 2026
Kakav je Đokovićev žrijeb u Šangaju?
Već se zna kompletan žrijeb za prestižni turnir u Šangaju, na kojem će Novak Đoković pokušati da osvoji još bodova i približi se nastupu na Završnom mastersu. Neće biti nimalo lako, jer je srpski teniser dobio žrijeb kao da je u pitanju neki grend slem turnir - uz samo dvije olakšavajuće okolnosti.
Đoković će biti slobodan u prvom kolu ovog turnira, a protivnik u drugoj rundi trebalo bi da mu bude Hubert Hurkač. Problem je samo što se poljski teniser povukao sa turnira u Pekingu zbog povrede, pa je znak pitanja pored njegovog imena - nije poznato da li će učestvovati ili propustiti Šangaj.
Praktično se tu završavaju dobre vijesti za Đokovića, jer njega od trećeg kola čeka izuzetno težak posao. Planirano je da mu protivnik u trećoj rundi bude italijanski teniser Lorenco Muzeti, u četvrtom kolu bi mogao na Frensisa Tijafoa, u četvrtfinalu na Bena Šeltona ili Jakuba Menšika, dok mu je potencijalni rival u polufinalu Aleksandar Zverev. Eventualno finale Đoković bi mogao da igra protiv Karlosa Alkaraza.
Na trenutnoj ATP listi Hurkač zauzima 34. poziciju, Muzeti je na 25. mjestu, a Tijafo je 10. igrač planete. Šelton je četvrti igrač na svijetu, Saša Zverev je trenutno drugi i postaće broj 1 prije kraja ove godine, dok je Alkaraz na trećoj poziciji jer je propustio veliki dio sezone. Žrijeb djeluje zastrašujuće.
(MONDO)