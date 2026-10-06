Novak Đoković osvojio je svoju 102. titulu u Pekingu, ističući osjećaj nepobjedivosti nakon pobjede nad Aleksom de Minorom.

Izvor: Arena tenis/Printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je 102. titulu u karijeri. Australijski teniser Aleks de Minor je na početku drugog seta predao meč najboljem srpskom sportisti, koji je tako stigao do novog trofeja. Bio je to sedmi trijumfalan pohod Đokovića u Pekingu, gdje ima 33 pobjede i nikada nije izgubio.

Upravo zato je i objava na društvenim mrežama nakon meča bila specifična. Novak Đoković je istakao da se osjeća nepobjedivo - što je potpuno tačno ako se ima u vidu da je u roku od 17 godina čak sedam puta osvojio ovaj turnir.

"Osjećaj? Nepobjediv", napisao je Novak Đoković na društvenoj mreži "X" nakon što mu je Aleks de Minor predao finalni meč u kojem je srpski teniser osvojio prvi set. Đoković je na taj način osvojio svoju najveću titulu u posljednje dvije i po godine, odnosno od zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

This feeling? Unbeatable. https://t.co/g0CUQBjigm — Novak Djokovic (@DjokerNole)October 6, 2026

Novak Đoković je imao poruku i za svog protivnika koji ga je u prošlosti provocirao, ali i za kineski narod koji ga obožava. Bio je Novak tokom prethodne nedjelje kao na domaćem terenu, uz ogromnu podršku svih onih koji su dolazili na tribine da ga bodre i pomognu mu da ostane nepobjediv na turniru u Pekingu.

"Čudan kraj magične nedjelje. Želim Aleksu de Minoru brz oporavak. Ponosan sam što sam osvojio titulu sedmi put na turniru tako bliskom mom srcu. Hvala kineskom narodu na zaista nevjerovatnoj podršci tokom cijele nedjelje. Nijedno mjesto nije kao Peking", napisao je Novak Đoković i uz srce stavio zastavu Kine. Pogledajte njegovu objavu:

A strange end to a magical week. Wishing @alexdeminaur a speedy recovery ❤️‍ Proud to win a seventh time at a tournament so close to my heart. Thank you to the Chinese people for the truly incredible support all week. No place like Beijing. https://t.co/Ff6B1yHTJW — Novak Djokovic (@DjokerNole)October 6, 2026

Naredni turnir u kalendaru je Šangaj, gdje se igra jedan od najprestižnijih turnira u nastavku sezone. Novak Đoković je prijavljen i za drugo takmičenje u Kini, ali tek treba da se vidi da li će nastupiti na njemu nakon naporne nedjelje tokom koje je osvojio trofej u Pekingu.