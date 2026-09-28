U 40. godini, Novak Đoković ne odustaje od tenisa i želi da se bori za pobjede na turniru u Pekingu, gdje se vraća poslije dugo vremena. Zašto uopšte igra, ako je osvojio sve?

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Srpski teniser Novak Đoković u 40. godini i dalje ne odustaje od "bijelog sporta" i želi da se bori za titule, tako da je odlučio da otputuje za Kinu gdje ga čeka učešće na turniru u Pekingu. Na njemu je Đoković dominirao u svom "prajmu" i nismo ga vidjeli dugo u Pekingu, ali se sada vraća poslije 11 godina.

Zašto Đoković igra u Pekingu?

Na pitanje zašto je Đoković odlučio da dođe u Peking, inače na ATP turnir kategorije 500, dakle nije u pitanju naročito važan turnir, od njega smo čuli više nego konkretan odgovor.

"Nikada nije samo zbog uživanja", rekao je Đoković: "Mogao bih da igram egzibicione mečeve samo da bih uživao u publici. Igram profesionalni turnir jer želim i da pobijedim", želio je da doda srpski teniser koji kao da se ovim osvrnuo i na Lejver kup u Londonu.

"To je zapravo glavna motivacija - uvijek pokušavam da se takmičim i pobijedim protivnika preko puta mreže tog dana, da doguram što dalje na turniru. Naravno, ako možete da se takmičite na mjestu gdje se dobro osjećate kada su u pitanju uslovi, podrška publike i atmosfera, onda se sve to dodatno sabira i doprinosi još boljem učinku", poručio je Đoković koji će pokušati da dođe do svog prvog trofeja u ovoj godini.

Da li Đoković može do titule?

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Upitan s kakvim očekivanjima je došao u Peking, s obzirom na to da nije u sjajnoj formi, Đoković je rekao: "Uvijek imam očekivanja od sebe. Mislim da, poslije karijere kakvu sam imao, ne mogu da budem zadovoljan time da ispadnem u prvim kolima turnira i da budem srećan zbog toga. Uvijek težim plasmanu u završne faze turnira, kog god da igram", dodao je Đoković koji je više od 20 godina na turu.

"Znajte, ni sada nije drugačije i uvijek će biti isto sve dok se takmičim na najvišem nivou."

S kim Đoković igra u Pekingu?

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Đoković je posljednji put igrao na turniru u Pekingu 2015. godine, kada je u finalu pobijedio Rafaela Nadala i osvojio titulu četvrtu godinu zaredom: