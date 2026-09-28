Prvo kolo je već odloženo, a sada prijeti novi haos - ABA liga mora hitno da postigne dogovor sa sudijama.

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ABA liga se nalazi u ozbiljnoj krizi, a regionalnom takmičenju sada prijeti scenario koji niko nije želio da vidi. Ukoliko se u najkraćem mogućem roku ne pronađe rješenje sa sudijama, sezona bi mogla da bude ozbiljno ugrožena.

Prvo kolo je već odloženo, a sada je pod velikim znakom pitanja i nastavak takmičenja. Sudije su odbile ponuđene uslove, pa čelnicima ABA lige ostaje sve manje vremena da pronađu dogovor i spriječe novi udar na regionalnu košarku.

Sudije traže više, ABA liga nudi manje

Problem se nalazi u finansijskim uslovima. Čak 63 arbitra koji su prethodnih godina dijelili pravdu u ABA ligi, a mnogi od njih i u Evroligi i Evrokupu, nisu prihvatili ponudu čelnika takmičenja.

Kako Sport Klub saznaje, ABA liga trenutno nudi 630 eura po utakmici, dok sudije traže 800 eura. Kao moguće kompromisno rješenje pominje se iznos od 700 eura po meču.

Takvo povećanje bi, prema njihovim informacijama, podiglo troškove takmičenja za gotovo milion eura. Ipak, upravo bi dogovor na toj cifri mogao da bude ključan kako bi se sezona nastavila.

Pronalaženje potpuno novih sudija u ovom trenutku djeluje kao izuzetno težak zadatak. Iskusni arbitri već imaju ogromno iskustvo na najvišem evropskom nivou, pa bi njihova zamjena praktično bila nemoguća misija.

Drugo kolo visi o koncu

Ukoliko dogovor ne bude postignut, pod znakom pitanja je i drugo kolo, a posljedice bi mogle da budu mnogo ozbiljnije od još jednog odlaganja utakmica.

Na programu bi trebalo da budu dueli Borac Čačak – Široki, Krka – Budućnost, Cedevita Olimpija – Cibona, Igokea – Slovan, Beč – Kluž, Spartak – Bosna, FMP – Crvena zvezda, Ilirija – Dubai, Partizan – Mega i Zadar – SC Derbi.

Prema saznanjima Sport Kluba, ukoliko se odloži i drugo kolo, ABA ligi bi mogle da zaprijete i tužbe za naknadu štete, između ostalih, od Dubaija, Slovana iz Bratislave, Beča i Kluža.

Upravo zbog toga situacija je, blago rečeno, alarmantna.

Liga pred gašenjem ako ne bude dogovora

Kako navodi Sport Klub, postoji ozbiljna opasnost da ABA liga bude dovedena u pitanje ukoliko se ekspresno ne pronađe rješenje za problem sa arbitrima.

Ipak, još uvek postoji prostor za dogovor. Sudije koje zastupa advokat Danijel Papak i čelnici ABA lige moraju da pronađu zajednički jezik, a povećanje ponude na oko 700 eura po utakmici moglo bi da bude kompromis koji bi omogućio nastavak sezone.

Vrijeme, međutim, neumoljivo ističe. Ako dogovor izostane, kriza bi mogla da preraste u problem koji bi ozbiljno ugrozio budućnost čitavog regionalnog takmičenja.

(mondo.ba/Kurir/Sport Klub)