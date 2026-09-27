Košarkaši Beča poraženi su u prvom kolu prvenstva Austrije 85 razlike. Razlog za to je - taktika.

Izvor: MN Press

Kakav smo vidjeli poraz u prvenstvu Austrije! Košarkaši Beča su na gostovanju Traiskirhenu poraženi sa 85 poena razlike 122:37. Član ABA lige se obrujao, ali to je bilo i očekivano jer su na terenu bili samo 16-godišnjaci i 17-godišnjaci. Već u prvoj četvtini bilo je 36:2, u na poluvremenu rezultat je bio 65:9 i vidjelo se kuda ide meč.

Iako je odloženo prvo kolo ABA lige i Beč neće igrati sa Dubaijem ovog vikenda, tim iz glavnog grada Austrije je čvrsto ostao pri svom konceptu da igraju sa juniorima u domaćem prvenstvu.

Razlog za ovakvu odluku ekipe Beča je što će pored ABA lige u kojoj igraju ove godine nastupati i u grupnoj fazi FIBA Europe kupa. Pošto se koncentrišu na ta dva takmičenja, nemaju namjeru da svoje seniore troše u domaćoj ligi.

Ko igra za Beč i sa kim igraju?

Vidi opis Tim iz ABA lige izgubio 85 razlike: Dragan Bajić odbio da pusti seniore pa doživio katastrofu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 14 / 14

Beč je u ABA ligi u grupi B sa Dubaijem, Partizanom, Klužem, Studentskim centrom, Zadrom, Spartakom, Bosnom, Megom i Ilirijom.U Evropis u u grupi sa poljskim Ščešćinom, francuskim Nansijem, Slovačkom Nitrom i Keravnosom sa Kipra.

Dragan Bajić vodi ekipu sa klupe, a od srpskih igrača tu su Vojislav Stojanović. Marko Paviević, i Luka Ašćerić. U timu je i Rašid Mahalbašić, kao i nekadašnji bek Partizana Gregor Glas, hrvatski centar Darko Bajo, Lovre Runjić na krilu, kao i nekoliko Amerikanaca.

(MONDO, N.L.)