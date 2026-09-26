Novak Đoković je stigao u Peking i naravno oduševio navijače u Kini.

Izvor: X/Chrissss

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je stigao u Peking, a kako to inače i biva, njegova pojava je izazvala veliko interesovanje. Srpski teniser će u Kini igrati turnir iz serije 500 i nema sumnje da će na mjestu uspjeha imati veliku, veliku podršku navijača.

Novak Đoković je prije samo nekoliko dana u Beogradskoj areni bodrio Crvenu zvezdu protiv Žalgirisa, a u subotu je stigao u Peking koji je jedan od njegovih najboljih turnira. Đoković je baš na tom mjestu nepobjediv, ima skor 29-0 i šest titula, ali i jako dugu, dugu pauzu.

Pogledajte dolazak Novaka Đokovića u Peking:

"Vratio sam se u Peking poslije 11 godina. Prošlo je previše vremena, iskreno. Jedva čekam da igram pred vama i nadam se da zajedno možemo da doživimo sjajnu nedjelju", rekao je Novak tik po slijetanju.

Novak ponovo priča na kineskom

Novak Đoković ili najbolji teniser svih vremena ili poliglota, kako vam drago. Srpski teniser u svakoj zemlji govori maternji jezik domaćina, pa se tradicije nije odrekao ni u Kini. Ponovo je progovorio kineski i ponovo je oduševio navijače. Usput se fotografisao i dijelio autograme.

U Pekingu ne učestvuju Janik Siner i Ben Šelton, što djelimično znači da najbolji teniser svih vremena ima dobar put na predstojećem turniru. Đoković u Kinu stiže kao neprikosnoveni vladar, ali i šesti nosilac. Ispred njega su Aleksander Zverev, Feliks Ože-Alijasim, Flavio Koboli, Danil Medvedev i Aleks De Minor.