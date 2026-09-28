logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanbračni sin Harija Mata Harija isti je otac, a pjevač porukom prvoj ženi šokirao sve: "Sama si me birala"

Vanbračni sin Harija Mata Harija isti je otac, a pjevač porukom prvoj ženi šokirao sve: "Sama si me birala"

Autor Ana Živančević
0

Hari Mata Hari, poznati pjevač, otkriva istinu o svom vanbračnom sinu Maku i odnosu sa suprugom Aidom.

Vanbračni sin Harija Mata Harija isti je otac Izvor: Prva TV/screenshot

Frontmen popularnog muzičkog sastava "Hari Mata Hari", Hajrudin Varešanović, tokom bračne zajednice sa nekadašnjom izabranicom Aidom dobio je dvoje djece – kćerku Nađu i sina Damira. Međutim, čitava javnost godinama je brujala o njegovoj emotivnoj vezi sa izvesnom Majom, iz koje se rodio vanbračni sin Mak, za koga mnogi tvrde da fizičkim izgledom izuzetno podsjeća na oca.

Pjevač je sa svojom prvom suprugom Aidom stupio u brak sa svega 19 godina, dok su dvije godine potom postali roditelji kćerke Nađe. U jednom od ranijih intervjua priznao je da je u tom periodu bio previše mlad i nedovoljno spreman za očinsku ulogu. Skoro čitavu deceniju kasnije, tačnije 1994. godine, u braku sa Aidom dobio je i drugog sina Damira.

Ovako izgleda Mak:

Međutim, kasnije je isplivalo u javnost da je muzičar dvije godine pre toga, odnosno 1992. godine, dobio vanbračnog nasljednika Maka. Iako se u medijima decenijama spekulisalo da je sarajevski izvođač za postojanje sina saznao tek znatno kasnije te da je to bio jedan od razloga za raspad njegovog prvog braka, Makova majka Maja razotkrila je istinu za "Blic".

Ona je naglasila da je Hari od prvog dana znao za svog sina, da ga je odmah priznao pod svojim prezimenom, redovno ih posjećivao i aktivno učestvovao u Makovom vaspitanju. Mak se oženio 2017. godine, a upravo je poznati pjevač bio glavni organizator svadbenog veselja.

Ko ti je kriv, sama si birala, ti si izabrala mene, a ne ja tebe"

Govoreći o prirodi svog prvog braka za magazin "Puls" 2006. godine, Hari je sasvim otvoreno opisao svoj odnos sa suprugom Aidom i poroke koji ga prate kroz karijeru:

"Jedino se nisam spasao žena, a to je jedan od nusprodukata koji ide uz muziku, i to mi je najdraži porok. Sa suprugom sam imao malih trzavica, ali retko. Uvijek joj kažem: 'Ko ti je kriv. Sama si birala. Ti si izabrala mene, a ne ja tebe'. Ja sam već sa 20 godina bio definisan kao muzičar i moj životni put se znao. Mada, sve se u životu može prebroditi i prevazići. Sa suprugom sam ostao u braku, kompromisnom braku. Zbog djece"

Muzičar je tada priznao da je u tom kompromisnom braku ostao zbog djece, prije nego što se nakon razvoda od Aide 2010. godine oženio Jasminkom, sa kojom je godinama živio na relaciji Sarajevo–Minhen

Izvor: Blic / MONDO

Tagovi

Hari Mata Hari sin bivša žena

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ