Vanbračni sin Harija Mata Harija isti je otac, a pjevač porukom prvoj ženi šokirao sve: "Sama si me birala"

Hari Mata Hari, poznati pjevač, otkriva istinu o svom vanbračnom sinu Maku i odnosu sa suprugom Aidom.

Izvor: Prva TV/screenshot

Frontmen popularnog muzičkog sastava "Hari Mata Hari", Hajrudin Varešanović, tokom bračne zajednice sa nekadašnjom izabranicom Aidom dobio je dvoje djece – kćerku Nađu i sina Damira. Međutim, čitava javnost godinama je brujala o njegovoj emotivnoj vezi sa izvesnom Majom, iz koje se rodio vanbračni sin Mak, za koga mnogi tvrde da fizičkim izgledom izuzetno podsjeća na oca.

Pjevač je sa svojom prvom suprugom Aidom stupio u brak sa svega 19 godina, dok su dvije godine potom postali roditelji kćerke Nađe. U jednom od ranijih intervjua priznao je da je u tom periodu bio previše mlad i nedovoljno spreman za očinsku ulogu. Skoro čitavu deceniju kasnije, tačnije 1994. godine, u braku sa Aidom dobio je i drugog sina Damira.

Ovako izgleda Mak:

Međutim, kasnije je isplivalo u javnost da je muzičar dvije godine pre toga, odnosno 1992. godine, dobio vanbračnog nasljednika Maka. Iako se u medijima decenijama spekulisalo da je sarajevski izvođač za postojanje sina saznao tek znatno kasnije te da je to bio jedan od razloga za raspad njegovog prvog braka, Makova majka Maja razotkrila je istinu za "Blic".

Ona je naglasila da je Hari od prvog dana znao za svog sina, da ga je odmah priznao pod svojim prezimenom, redovno ih posjećivao i aktivno učestvovao u Makovom vaspitanju. Mak se oženio 2017. godine, a upravo je poznati pjevač bio glavni organizator svadbenog veselja.

Ko ti je kriv, sama si birala, ti si izabrala mene, a ne ja tebe"

Govoreći o prirodi svog prvog braka za magazin "Puls" 2006. godine, Hari je sasvim otvoreno opisao svoj odnos sa suprugom Aidom i poroke koji ga prate kroz karijeru:

"Jedino se nisam spasao žena, a to je jedan od nusprodukata koji ide uz muziku, i to mi je najdraži porok. Sa suprugom sam imao malih trzavica, ali retko. Uvijek joj kažem: 'Ko ti je kriv. Sama si birala. Ti si izabrala mene, a ne ja tebe'. Ja sam već sa 20 godina bio definisan kao muzičar i moj životni put se znao. Mada, sve se u životu može prebroditi i prevazići. Sa suprugom sam ostao u braku, kompromisnom braku. Zbog djece"

Muzičar je tada priznao da je u tom kompromisnom braku ostao zbog djece, prije nego što se nakon razvoda od Aide 2010. godine oženio Jasminkom, sa kojom je godinama živio na relaciji Sarajevo–Minhen

Izvor: Blic / MONDO