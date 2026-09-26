Regionalno košarkaško takmičenje trebalo bi da startuje narednog vikenda.

Izvor: MN Press

Početak ABA lige je odložen zbog problema sa sudijama, a konačna odluka o početku takmičenja bi trebalo da bude donesena 27. septembra, za kada je zakazan ključni sastanak. Ako klubovi konačno postignu dogovor, trebalo bi da regionalna liga krene sa nedjelju dana zakašnjenja, tačnije, sljedećeg vikenda.

Kako Sport Klub saznaje, na sastanku će prisustvovati članovi Predsjedništva Ostoja Mijailović (Partizan), Dragan Bokan (Budućnost) i Davor Užbinec (Cedevita Olimpija). Pored članova Predsjedništva, ispred ABA lige, pozvani su Nemanja Vasiljević (Crvena zvezda), Đorđije Pavićević (Mornar), Dubravko Kmetović (direktor ABA lige), odnosno Migel Anhel Perez (komesar za suđenje i predsjednik Sudijske komisije).

Prisustvovaće i opunomoćeni advokat sudija (njih 63) koji su do sada dijelili pravdu u ABA ligi, a velika većina i u Evroligi i Evrokupu, Danijel Papak, kao i po jedan sudija iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine.

Odluku će na kraju donijeti Skupština, a pravo glasa imaju redom Partizan, Zvezda, FMP, Mega, Budućnost, SC Derbi, Mornar, Igokea, Cedevita Olimpija, Krka, Zadar i Cibona.

"Održan je sastanak ABA lige i sa 11 glasova za i jednim uzdržanim je donijeta odluka da se odloži početak ABA lige i Druge ABA lige. Javnost će biti informisana o narednim koracima", stoji u kratkom saopštenju ABA lige.