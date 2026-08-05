Karlos Alkaraz se povlači sa mastersa u Sinsinatiju zbog tenosinovitisa, što dodatno komplikuje njegovu pripremu za US Open.

Izvor: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz ipak neće igrati na mastersu u Sinsinatiju, zvanično je potvrđeno. Dugo su iz tima španskog tenisera najavljivali da će to biti događaj na kome ćemo ga konačno gledati, Alkaraz evidentno nije još spreman i morao je da odustane od jednog od najrenomiranijih masters turnira.

Get well soon, Carlitos ❤️‍pic.twitter.com/fo5l64Yp0o — ATP Tour (@atptour)August 4, 2026



U pitanju je inače turnir koji je Karlos Alkaraz prošle godine osvojio rutinski, što znači da će izgubiti još hiljadu bodova na ATP listi, a osim toga ostaće i bez pripreme za US Open koji je "iza ugla".

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

S obzirom na sve viđeno, ne bi bilo iznenađenje da Karlos Alkaraz odustane i od ovog grend slema u Njujorku, nakon što nije igrao ni na Rolan Garosu i Vimbldonu, što su iskoristili Saša Zverev i Janik Siner koji su "podijelili" prethodna dva pehara. To bi doduše moglo da napravi veliki pritisak na Španca.

Iako je veoma mlad, tek su mu 23 godine, sve više se priča o tome da njegovo tijelo ne može da podnese izazove koje je stavio pred njega, kao što je bio slučaj i sa Rafaelom Nadalom.

Šta je povrijedio Alkaraz?

Još u Barseloni Karlos Alkaraz povredio je ručni zglob i ima "tenosinovitis". U pitanju je zapaljenje tetive i njene ovojnice, sve zbog ponavljanja pokreta i opterećenja zgloba. S obzirom na to da se igra Karlosa Alkaraza bazira na jakom udarcu i to "iz zgloba", to je za njega najgora moguća povreda.

Ima zato bol u korijenu palca i teško mu je uopšte da drži reket, zbog čega je i propisan potpuni odmor bez igranja. Zato se i procjenjuje koliko Karlitos treba da pauzira, dok polako gubi na ATP listi.

Ove sezone Alkaraz je osvojio "samo" Australijan open, a trenutno je treći na ATP listi iza Sinera i Zvereva.

(MONDO)