U blizini splava koji je potonuo prije nekoliko nedelja, na Gradskoj plaži u Užicu danas su u vodi pronađena tijela dvojice muškaraca.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Na Gradskoj plaži u Užicu, u blizini splava koji je potonuo prije nekoliko nedelja, danas su u vodi pronađena tijela dvojice muškaraca.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, postoji sumnja da su se muškarci utopili, ali će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon uviđaja i obdukcije.

Na mjestu događaja nalaze se pripadnici policije i nadležne službe, koje obavljaju uviđaj i prikupljaju sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije. Identitet nastradalih za sada nije zvanično saopšten.

Podsjećamo, na ovom mjestu je prije nekoliko nedelja potonuo splav. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon završetka istrage i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.