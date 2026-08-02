Tramp objavio snimak transparenta iz Beogradske arene tokom UFC spektakla u Beogradu.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Tokom spektakla UFC Beograd koji je sino'održan u Beogradskoj Areni se na tribinama na nivou 400 pojavio veliki transparent na kom se poziva američki predsjednik Donald Tramp da dođe u posjetu Srbiji. Na transparentu je pisalo "Predsjedniče Trampe, Srbija vam želi dobrodošlicu" zbog čega se na svojoj društvenoj mreži oglasio i Tramp.

Na društvenoj mreži "Truth social" se oglasio tim povodom prvo Ričard Grenel koji je objavio fotografiju na kojoj se vidi ovaj transparent. Naveo je da je publika "poludjela" zbog ovog transparenta.

"Na UFC borbama u Srbiji je publika poludjela zbog transparenta posvećenog Donaldu Trampu", naveo je Grenel u objavi na svom "X" profilu.

At the@ufcfights in Serbia the crowd goes wild for a@realDonaldTrumpsign flung open by the crowd….pic.twitter.com/7RTbNbeFtZ — Richard Grenell (@RichardGrenell)August 1, 2026

Potom je Tramp objavio i snimak iz Beogradske arene. Na njemu se jasno vidi natpis na transparentu "Predsjedniče Trampe, Srbija vam želi dobrodošlicu".

Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dosad u više navrata javno pozivao Donalda Trampa da dođe u posjetu Srbiji. Zbog ovog transparenta koji je večeras prikazan na UFC spektaklu u Beogradu se američki predsjednik oduševio zbog čega je reagovao objavom na svojoj društvenoj mreži "Truth social", a možda ga to podstakne da dođe u Srbiju u nekom trenutku u narednom periodu.

Pogledajte fotografije sa UFC spektakla u Beogradu