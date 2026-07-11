Novaku Đokoviću javno se obratio rođeni brat Marko Đoković, pruživši mu podršku u teškom trenutku

Izvor: djokomare

Novaku Đokoviću podršku je pružio njegov brat Marko Đoković, koji se oglasio nakon Noletoog bolnog poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Dok je teniski svijet pratio razočaranje najboljeg srpskog tenisera poslije poraza u tri seta (4:6, 4:6, 4:6), Marko je podijelio emotivnu poruku uz fotografije njihovih zajedničkih trenutaka, uključujući i uspomene iz djetinjstva.

„Privilegovan sam što znam kakva si osoba i što te imam za brata. Imaš veliko srce, snažan karakter, velikodušan si i uvijek spreman da učiš i napreduješ u onome što je najvažnije – da budeš bolji čovjek. Inspiracija si mnogim ljudima i uzor svojoj djeci“, napisao je Marko.

Dodao je da ga i dalje fascinira to što njegov brat, i u 40. godini života, igra na najvišem nivou.

„Nevjerovatno je gledati kako sa gotovo 40 godina i dalje igraš na najvišem nivou, daješ sve od sebe i što imam priliku da navijam za tebe“, poručio je on.

Na kraju mu je uputio i emotivnu poruku.

„Hvala ti što si mi stariji brat i hvala ti za svu ljubav koju pružaš meni i mojoj porodici. Volimo te!“

Marko Đoković (34) nedavno je postao otac. Njegova vjerenica, brazilska dizajnerka Letisija Tesari, porodila se početkom marta, a par živi u Marbelji, u Španiji, gdje su osnovali porodicu.