Novak Đoković posle uspjeha na Vimbldonu objavio fotografiju sa Lionelom Mesijem na svom Instagram nalogu.

Izvor: Printscreen/X/Djoker Nole

Novak Đoković napravio je nevjerovatan uspjeh i sa 39 godina je dobio meč koji je trajao pet sati i 15 minuta. Najduže četvrtfinale u istoriji Vimbldona i pobjeda protiv Feliksa Ože-Alijasima - 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4). Posle toga je objavio i fotografiju sa Lionelom Mesijem na Instagramu.

Tačnije, objavio je već postojeću objavu jedne stranice na kojoj je fotografija na kojoj su srpski teniser i argentinski fudbaler. Razlog je simpatičan pošto su obojica upisali pobjede od 3:2. Novak je srušio Kanađanina, dok je Mesi sa Argentinom napravio nevjerovatan preokret protiv Egipta na Mundijalu i od 0:2 je vodio ekipu do trijumfa.

Novak je ponovo postavio tu objavu uz pjesmu Tine Tarner "Najbolji", jasno je da se to odnosilo na legendarnog Mesija i na njegov uspjeh na Svjetskom prvenstvu. Očigledno i Nole smatra da je Leo najbolji.

"Voleo bih i ja kao Mesi"

Izvor: Instagram/screenshot/djokernole

Đoković se na konferenciji za medije posle meča sa Alijasimom našalio na tu temu. Novinar je baš konstatovao taj detalj da su Mesi i Novak sa 39 godina istog dana upisali velike pobjede.

"Bilo bi dobro da igram i ja 90 minuta kao Mesi", našalio se Novak aludirajući na trajanje meča od 315 minuta.

Izvor: Instagram/djokernole/printscreen