Novak Đoković je u karijeri igrao pet mečeva koji su trajali preko pet sati i nijedan nije izgubio. Impresivna statistika najvećeg ikada.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena i tu nema apsolutno nikakve dileme. Može neko više da voli gracioznost Rodžera Federera ili borbeni duh Rafaela Nadala, ali rezultati su jedino mjerilo. Uz to srpski as je došao do pobjede u najdužem četvrtfinalu Vimbldona svih vremena jer je posle pet sati i 15 minuta pobijedio Feliksa Ože-Alijasima - 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4).

Posle tog epskog meča pojavila se i nevjerovatna statistika. Još jedan podatak koji pokazuje koliko je Novak veliki i koliko je ispred ostalih i sa 39 godina. Da li ste znali da Đoković nikada u karijeri nije izgubio meč koji je trajao pet i više sati.

Najduži je definitivno bio u finalu Australijan opena i trajao je 5 sati i 53 minuta, tada je srušio Rafu Nadala u finalu. Na drugom mjestu su dva meča, polufinale Vimbldona 2018. godine protiv Rafe i meč protiv Alijasima - oba su trajala 315 minuta.

Na četvrtom mjestu je osmina finala Australijan opena 2013. godine kada je pobijedio Stena Vavrinku posle 302 minuta, dok je tačno pet sati trajalo četvrtfinale Vimbldona 2005. godine kada je srušio Markosa Bagdatisa.

Niko u istoriji nije dobio više mečeva koji su trajali pet i više sati. Da pogledate impresivnu listu još jednom