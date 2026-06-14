Britanac Endi Marej govorio je kako se mijenjao njegov odnos sa članovima "velike trojke".

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Legendarni britanski teniser Endi Marej govorio je o odnosu sa članovima "velike trojke", tokom i po završetku karijere. Evidentno je iz njegovih riječi da je najslabiju konekciju imao sa Rodžerom Federerom koji je živeo u svom svijetu, dok su Novak Đoković i Rafael Nadal potpuno druga priča.

Marej je vodio mnoge bitke na terenu sa Srbinom, Špancem i Švajcarcem, tako da u periodu kada su sva četvorica bila na vrhuncu slave, nije uspio da sa njima izgradi prijateljski odnos. Kasnije se to promijenilo...

"Dok sam igrao, moj odnos sa svom trojicom bio je drugačiji. Nikada nisam ručao ni sa jednim od njih dok smo bili aktivni teniseri. Mislim da je sada naš odnos potpuno drugačiji", rekao je Marej, a prenosi "Punto de break".

Prema njegovim riječima, Federer nikada nije trenirao sa najvećim rivalima i taktiku je ljubomorno čuvao za sebe. Sa Nadalom i Đokovićem je bila drugačija situacija.

"Tokom karijere najviše se prema meni mijenjao Federer. Dok sam bio mladi igrač čije vrijeme na Turu tek dolazi, često smo trenirali, ali poslije nikada nije htio. To je i normalno jer ako si pripadnik elite i neki mlad teniser se probija, želiš da kroz treninge vidiš šta zna. Ali sa vremenom taj mladi igrač napreduje i pretvara se u protivnika", pokušao je Endi da opravda Rodžera.

Đoković i Nadal nisu imali problem da sparinguju sa njim, dok je Federer isti odnos imao sa svim članovima "velike četvorke".

"Uvijek sam mnogo trenirao i sa Novakom i sa Rafom. Uživao sam sparingujući sa njima pred najveće turnire. Federer nikada nije sparingovao ni sa Nadalom ni sa Đokovićem. Njih dvojica su bili potpuno drugačiji, često su trenirali i sa najvećim rivalima i međusobno", ispričao je Mari.

Britanac je ipak imao najbolji odnos sa Novakom Đokovićem jer su se poznavali još iz juniorkse konkurencije, možda je odnos zahladnio kada su bili na vrhuncu karijere, ali su svoje prijateljstvo krunisali kada je Novak pozvao Endija da mu bude trener. Nažalost, ova saradnja nije potrajala...

Da li je postojala "velika četvorka"?

Kada su se Britanac, Srbin, Švajcarac i Španac okupili na oproštaju Rafaela Nadala na Rolan Garosu 2024. godine, veliki dio teniske javnosti se zapitao da li Marej može da stoji rame uz rame sa trojicom velikana koji su osvojili 20+ grend slem titula.

Endi je zenit svoje karijere doživio 2016. godine kada je bio prvi na ATP listi, a u svom vlasništvu ima tri najveća trofeja - dva puta je osvajao Vimbldon (2013, 2016) i US Open (2016), takođe vlasnik je dvije zlatne olimpijske medalje. Tokom karijere je osvojio 46 titula, naspram Đokovićevih 101, Federerovih 104 i Nadalovih 92.

Što se tiče međusobnog skora, bio je lošiji od sve trojice. Đoković ga je pobijedio 25 puta, dok je Marej upisao 11 trijumfa. Protiv Nalada je slavio 7 puta, naspram 27, dok je protiv Federera bio najkonkurentniji sa skorom 14-11.