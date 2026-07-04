Dvostruka osvajačica grend slem titula Elena Ribakina ispala je u trećem kolu Vimbldona

Izvor: Profimedia

Belgijanka Elize Mertens priredila je iznenađenje na Vimbldonu, pošto je u trećem kolu savladala Elenu Ribakinu, teniserku koja nastupa pod zastavom Kazahstana, nakon 98 minuta igre – 7:6 (4), 6:1.

Iako je Ribakina, druga teniserka svijeta, u međusobnim duelima imala bolji skor, ovoga puta nije uspjela da opravda ulogu favoritkinje. Prvi set bio je jedini u kojem je pružila ozbiljniji otpor, ali je Mertens bila smirenija u taj-brejku i stigla do početne prednosti.

U nastavku meča Belgijanka je u potpunosti preuzela kontrolu. Ribakina je pravila veliki broj grešaka, što je Mertens znala da kazni i serijom brejkova brzo stigne do ubjedljivih 5:1.

U završnici meča viđena je velika borba na servis Mertens. Ribakina je imala dvije prilike da se vrati u set, ali ih nije iskoristila. U narednom gemu obje teniserke imale su šanse da ga osvoje, ali bez uspjeha – Ribakina za ostanak u meču, a Mertens za pobjedu.

Na kraju je Belgijanka iskoristila svoju priliku i završila posao, pa je zakazala duel sa Čehinjom Marijom Buzkovom, koja je ranije savladala Ruskinju Ljudmilu Samsonovu nakon preokreta – 4:6, 7:6 (3), 6:4.