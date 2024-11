Nekadašnji hrvatski teniser Goran Ivanišević godinama je bio trener novaka Đokovića, a sada će pomagati teniserki Eleni Ribakini.

Izvor: Instagram/goranivanisevicofficial/Screenshot

Dugogodišnji trener Novaka Đokovića, nekadašnji hrvatski teniser Goran Ivanišević, ima novi posao. Nakon što je sa najboljim svih vremena pokorio muški tenis i postao jedan od najuspešnijih teniskih trener u istoriji, Goran je pronašao novi izazov - u narednom periodu radiće sa Elenom Ribakinom (25)!

Ivanišević se u martu rastao sa Novakom Đokovićem, a zatim napomenuo da će uzeti nekoliko meseci pauze prije nego što se vrati trenerskom poslu. Pominjalo se da bi mogao da trenira Matea Beretinija, Stefanosa Cicipasa i još neke tenisere, ali je on napravio zaokret u karijeri i odlučio da od naredne sezone vodi računa o karijeri jedne teniserke.

Biće to prvo iskustvo tog tipa za njega, jer je do sada radio samo sa muškarcima. bio je trener Marina Čilića na putu do grend slem titule, zatim radio i sa Milošem Raonićem, a uz Novaka Đokovića proveo je najviše vremena i najtrofejniji dio svoje karijere. Osvajanje grend slemova postala mu je specijalnost, pa bi to mogao da bude cilj i sa Ribakinom.

Ruska teniserka koja nastupa za Kazahstan već je osvojila Vimbldon 2022. godine, a nekoliko mjeseci kasnije igrala je i finale Australijan opena. Svojevremeno je bila treća igračica planete, trenutno je na petoj poziciji, a do sada ima osam WTa titula i preko 15 miliona dolara zarađenih na turnirima. Hrvatski trener Stefano Vukov bio je dugogodišnji saradnik Elene Ribakine, ali su nedavno prekinuli saradnju.