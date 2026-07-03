Italijanski teniser Janik Siner do polufinala nema dostojnog rivala na Vimbldonu.

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Prvi teniser svijeta Janik Siner zaigrao je mnogo bolje nakon što je u prvom kolu Vimbldona bio nadomak poraza od srpskog tenisera Miomira Kecmanovića. U naredna dva meča nije izgubio nijedan set, a protiv Džensona Bruksbija djelovao je veoma dominantno. Osim što je značajno podigao nivo igre, stigle su mu i dobre vijesti sa ostalih terena.

Naredna prepreka Italijanu biće Šintaro Močizuki, koji je iznenadio Rafaela Hodara u četiri seta i prvi put u karijeri izborio plasman u četvrto kolo Vimbldona. To nije bilo jedino iznenađenje, jer je Danil Medvedev doživio šokantan poraz od Jan-Lenarda Štrufa poslije tri seta.

To praktično znači da se Sineru otvorio put do polufinala, pošto do te faze turnira na svom putu nema nijednog tenisera iz Top 50.

Očekuje se da bi u polufinalu mogao da odmjeri snage sa Novakom Đokovićem, koji je pobjedom protiv Artura Rinderkneha izborio duel sa Romanom Safijulinom u osmini finala.

Prije eventualnog okršaja sa Đokovićem, Siner će morati da savlada Močizukija, a potom i boljeg iz duela Huberta Hurkača i Tomija Pola, dok bi ga u eventualnom finalu mogao čekati Aleksandar Zverev.

Sinerov put do završnice dodatno je olakšan činjenicom da na turniru ne nastupa Karlos Alkaraz, ali bi Novak Đoković mogao predstavljati njegov najveći izazov u borbi za titulu.