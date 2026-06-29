Kecmanović je na kraju ipak poražen sa 3:2 u setovima...
Strašan meč odigrali su Janik Siner i Miomir Kecmanović u prvom kolu Vimbldona, a na kraju je slavio italijanski teniser sa 3:2 u setovima (4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3).
Bio je Siner na koljenima, definitivno nije očekivao ovakav otpor Kecmanovića, ali je na kraju srpski teniser morao da položi oružje posle velike borbe.
Prvi set pripao je Kecmanoviću i to na kakav način. Odlično je servirao Kecmanović u ovom setu, nije dozvoljavao Sineru brejk prilike, a brejk je osvojio kada se to niko nije nadao - u gemu u kom je Janik imao 40:0, a onda je srpski teniser vezao pet poena i poveo sa 5:4. Kasnije je potvrdio brejk i poveo sa 1:0 u setovima.
Uslijedio je odgovor Sinera. U drugom setu Janik je krenuo furiozno i odmah je stigao do brejka koji je i potvrdio, te je poveo sa 3:0. Pokušavao je Kecmanović da se vrati u igru, ali nije uspijevao - Italijan je pokazao kvalitet i izjednačio u setovima.
Kada su svi mislili da će Janik Siner stići do rutinske pobjede, uslijedila je nova magija Miomira Kecmanovića! Strašan set odigrao je Kecmanović. Srbin je pokazao zube i maestralnom igrom stigao do taj-brejka, koji je potom i osvojio rezultatom 8:6.
Ipak, Siner u četvrtom setu pokazuje zbog čega je najbolji teniser planete trenutno. Upalio je Italijan u petu brzinu u ovom setu, osvojio čak dva brejka i sa 6:2 stigao do izjednačenja u setovima. Borio se Kecmanović koliko je mogao, ali odgovora za sjajnu igru Sinera jednostavno nije bilo.
Gdje je stao u četvrtom, Siner je nažalost nastavio i u petom setu. Mučio se Kecmanović na svojim servis gemovima, a nije bio ni blizu da priprijeti brejkom. Na kraju, Italijan prelama meč u svoju korist u šestom gemu petog seta kada stiže do 4:2. Kasnije je sigurno servirao, osvojio peti set sa 6:3 i posle dosta muka plasirao se u narednu rundu.
U narednoj rundi Janik Siner igraće protiv Nuna Borgesa koji je pregazio Tristana Bojera sa 3:0 u setovima (6:3, 7:5, 7:5).