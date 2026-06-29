Kecmanović je na kraju ipak poražen sa 3:2 u setovima...

Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Strašan meč odigrali su Janik Siner i Miomir Kecmanović u prvom kolu Vimbldona, a na kraju je slavio italijanski teniser sa 3:2 u setovima (4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3).

Serbia's Miomir Kecmanovic reacts as he plays against Italy's Jannik Sinner during their men's singles first round tennis match on the first day of the 2026 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, southwest London, on June 29, 2026.,Image: 1113337508, License: Rights-managed, Restrictions: RESTRICTED TO EDITORIAL USE, Model Release: no , Credit line: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Bio je Siner na koljenima, definitivno nije očekivao ovakav otpor Kecmanovića, ali je na kraju srpski teniser morao da položi oružje posle velike borbe.

Prvi set pripao je Kecmanoviću i to na kakav način. Odlično je servirao Kecmanović u ovom setu, nije dozvoljavao Sineru brejk prilike, a brejk je osvojio kada se to niko nije nadao - u gemu u kom je Janik imao 40:0, a onda je srpski teniser vezao pet poena i poveo sa 5:4. Kasnije je potvrdio brejk i poveo sa 1:0 u setovima.

Uslijedio je odgovor Sinera. U drugom setu Janik je krenuo furiozno i odmah je stigao do brejka koji je i potvrdio, te je poveo sa 3:0. Pokušavao je Kecmanović da se vrati u igru, ali nije uspijevao - Italijan je pokazao kvalitet i izjednačio u setovima.

Kada su svi mislili da će Janik Siner stići do rutinske pobjede, uslijedila je nova magija Miomira Kecmanovića! Strašan set odigrao je Kecmanović. Srbin je pokazao zube i maestralnom igrom stigao do taj-brejka, koji je potom i osvojio rezultatom 8:6.

Ipak, Siner u četvrtom setu pokazuje zbog čega je najbolji teniser planete trenutno. Upalio je Italijan u petu brzinu u ovom setu, osvojio čak dva brejka i sa 6:2 stigao do izjednačenja u setovima. Borio se Kecmanović koliko je mogao, ali odgovora za sjajnu igru Sinera jednostavno nije bilo.

Gdje je stao u četvrtom, Siner je nažalost nastavio i u petom setu. Mučio se Kecmanović na svojim servis gemovima, a nije bio ni blizu da priprijeti brejkom. Na kraju, Italijan prelama meč u svoju korist u šestom gemu petog seta kada stiže do 4:2. Kasnije je sigurno servirao, osvojio peti set sa 6:3 i posle dosta muka plasirao se u narednu rundu.

U narednoj rundi Janik Siner igraće protiv Nuna Borgesa koji je pregazio Tristana Bojera sa 3:0 u setovima (6:3, 7:5, 7:5).