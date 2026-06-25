Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vukovićnastavila je niz odličnih rezultata i na međunarodnoj sceni, osvojivši peto mjesto u skoku uvis na 76. Memorijalu „Boris Hanžeković“, jednom od najuglednijih atletskih mitinga u Evropi i svijetu.

Izvor: Profimedia

Tradicionalni zagrebački miting, koji se održava još od 1951. godine, dio je elitne serije World Athletics Continental Tour Gold, odmah iza Dijamantske lige po kvalitetu takmičenja. Ovogodišnje izdanje održano je od 24. do 26. juna na više lokacija u Zagrebu, dok je glavni program upriličen u Sportskom parku „Mladost“, u organizaciji Atletskog kluba Dinamo-Zrinjevac. Miting je okupio brojne olimpijske, svjetske i evropske šampione, a takmičenja je pratilo više od 15.000 gledalaca, uz televizijski prenos u preko 130 zemalja svijeta.

Samo tri dana nakon osvajanja zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu u Volosu, Marija Vuković još jednom je pokazala da se nalazi u vrhunskoj formi. Crnogorska rekorderka uspješno je preskočila 180, 185, 190 i 193 centimetra, dok je letvica na 195 centimetara ovog puta ostala nepreskočena.

Sa preskočena 193 centimetra Vuković je ostvarila isti rezultat kao Fatumata Bali iz Gvineje, ali je zbog većeg broja pokušaja zvanično zauzela peto mjesto u izuzetno kvalitetnoj konkurenciji deset najboljih svjetskih skakačica.

Pobjedu je odnijela olimpijska šampionka i svjetska rekorderka Jaroslava Mahučik iz Ukrajine sa preskočenih 197 centimetara, dok su drugo mjesto podijelile Eleanor Patterson iz Australije i Angelina Topić iz Srbije sa rezultatom od 195 centimetara.

Za Mariju Vuković ovo je još jedna potvrda izuzetne forme uoči nastavka međunarodne sezone. Podsjećamo, crnogorska rekorderka je početkom juna na međunarodnom mitingu u Atini preskočila 198 centimetara, čime je postavila novi rekord Crne Gore, a potom je osvojila i zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Volosu. Nastup u Zagrebu predstavlja još jedan vrijedan rezultat ostvaren u konkurenciji samog svjetskog vrha, što potvrđuje da se Vuković i ove sezone nalazi među najboljim evropskim skakačicama uvis.