Prema podacima iz imovinskog kartona, riječ je o nekretninama koje su u vlasništvo Predraga Pavličića prešle po osnovu nasljeđivanja.

Izvor: Vlada Crne Gore

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Valentina Pavličić, dostavila je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) vanredni izvještaj o promjenama u imovini, nakon što je njen suprug Predrag Pavličić nasljedstvom stekao dodatnu nepokretnu imovinu, prenosi Dan.

Prema podacima iz imovinskog kartona, riječ je o nekretninama koje su u vlasništvo Predraga Pavličića prešle po osnovu nasljeđivanja.

Imovinski karton pokazuje i da bračni par na bankovnim računima raspolaže sa oko 136.000 eura, pri čemu predsjednica Vrhovnog suda nije dala saglasnost ASK-u za uvid u njihove bankovne račune.

Prijavljeni iznosi na računima obuhvataju 75.000 eura, 12.000 britanskih funti, kao i dodatnih 16.000 i 33.000 eura, piše Dan.

Tokom prethodne godine mjesečna zarada Valentine Pavličić prelazila je 4.000 eura, dok je sa pripadajućim dodacima u pojedinim mjesecima dostizala i oko 5.000 eura. Prema ranijim projekcijama, primjenom novih vladinih propisa planiranih za početak naredne godine njena ukupna mjesečna primanja, zajedno sa pripadajućim naknadama, mogla bi premašiti 6.000 eura.

Pored funkcije predsjednice Vrhovnog suda, Pavličić obavlja i dužnost članice Sudskog savjeta i Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Predsjedava Komisijom za ocjenjivanje sudija pri Sudskom savjetu, kao i Komisijom za zaštitu svjedoka pri Ministarstvu pravde. Takođe je članica Komisije za polaganje pravosudnog ispita, Savjeta za vladavinu prava i Radne grupe za izradu Predloga zakona o specijalnom sudu, prenosi Dan.

Njen suprug u imovinskom kartonu prijavio je pištolj marke CZ kalibra 9 mm iz 2005. godine, akcije u Crnogorskom Telekomu, stopostotno vlasništvo u kompanijama Montecco INC i Monteccco Development, kao i desetoprocentni udio u kompaniji PNP. Kao prihod iz privrednog društva prijavio je godišnju zaradu veću od 46.000 eura.