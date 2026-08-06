Po nalogu državnih tužilaca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen je S.A. (29), koji se sumnjiči za produženo krivično djelo teška krađa na štetu dva građanina.
Podgorička policija uhapsila je dvije osobe osumnjičene za više krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, nakon što su rasvijetljene krađe električnog trotineta, bicikla i 1.100 eura, saopšteno je iz Uprave policije.
Po nalogu državnih tužilaca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen je S.A. (29), koji se sumnjiči za produženo krivično djelo teška krađa na štetu dva građanina.
„Sumnja se da je S.A. 29. jula 2026. godine u naselju Stari Aerodrom otuđio električni trotinet, nakon čega se njime udaljio sa lica mjesta. Takođe, sumnja se da je dan kasnije, u istom naselju, obio vrata stambene zgrade, u zajedničkim prostorijama presjekao sigurnosnu sajlu kojom je bio obezbijeđen bicikl, otuđio ga i udaljio se sa lica mjesta“, saopštila je policija.
Nakon sprovedene istrage, policijski službenici identifikovali su osumnjičenog, uhapsili ga i uz krivičnu prijavu priveli nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.
Zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa, uhapšen je i E.G. (29).
„Kako se sumnja, E.G. je 3. avgusta ove godine, iskoristivši nepažnju oštećenog, iz njegovih ruku istrgao novac u iznosu od 1.100 eura, nakon čega se udaljio sa lica mjesta. Intenzivnim operativnim radom policijski službenici su ga u kratkom roku identifikovali i locirali, nakon čega je, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, lišen slobode“, navodi se u saopštenju.
Iz Uprave policije ističu da će nastaviti aktivnosti usmjerene na rasvjetljavanje krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i procesuiranje odgovornih.
„Nastavićemo sa intenzivnim aktivnostima na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i procesuiranju odgovornih, s ciljem zaštite imovine građana i očuvanja bezbjednosti“, poručili su iz Uprave policije.