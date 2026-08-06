Po nalogu državnih tužilaca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen je S.A. (29), koji se sumnjiči za produženo krivično djelo teška krađa na štetu dva građanina.

Izvor: Uprava Policije CG

Podgorička policija uhapsila je dvije osobe osumnjičene za više krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, nakon što su rasvijetljene krađe električnog trotineta, bicikla i 1.100 eura, saopšteno je iz Uprave policije.

Po nalogu državnih tužilaca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen je S.A. (29), koji se sumnjiči za produženo krivično djelo teška krađa na štetu dva građanina.

„Sumnja se da je S.A. 29. jula 2026. godine u naselju Stari Aerodrom otuđio električni trotinet, nakon čega se njime udaljio sa lica mjesta. Takođe, sumnja se da je dan kasnije, u istom naselju, obio vrata stambene zgrade, u zajedničkim prostorijama presjekao sigurnosnu sajlu kojom je bio obezbijeđen bicikl, otuđio ga i udaljio se sa lica mjesta“, saopštila je policija.

Nakon sprovedene istrage, policijski službenici identifikovali su osumnjičenog, uhapsili ga i uz krivičnu prijavu priveli nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa, uhapšen je i E.G. (29).

„Kako se sumnja, E.G. je 3. avgusta ove godine, iskoristivši nepažnju oštećenog, iz njegovih ruku istrgao novac u iznosu od 1.100 eura, nakon čega se udaljio sa lica mjesta. Intenzivnim operativnim radom policijski službenici su ga u kratkom roku identifikovali i locirali, nakon čega je, po nalogu postupajućeg državnog tužioca, lišen slobode“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije ističu da će nastaviti aktivnosti usmjerene na rasvjetljavanje krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i procesuiranje odgovornih.

„Nastavićemo sa intenzivnim aktivnostima na rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i procesuiranju odgovornih, s ciljem zaštite imovine građana i očuvanja bezbjednosti“, poručili su iz Uprave policije.