FIFA se oglasila saopštenjem i potvrdila da je zvanično povukla plan da proda privatnom investitoru akcije svojih takmičenja, uključujući i Svjetskog prvenstva. Članicama će uputiti i izvinjenje.

Izvor: MN Press

Svjetska "kuća fudbala" (FIFA) zvanično je potvrdila da odustaje od projekta predsjednika te organizacije Đanija Infantina da proda manjinski udio u kompaniji "FIFA Forward Enterprise" komercijalnom preduzeću, koje bi onda upravljalo najvažnijim takmičenjima FIFA, uključujući i Svjetskim prvenstvom.

Na hitno zakazanom sastanku u Maroku, FIFA je pružila podršku svom predsjedniku, ali i javno priznala da odustaje od plana "prodaje Svetskog prvenstva" i uputila izvinjenje svim svojim članicama koje je uznemirio taj plan, koji je neplanirano procurio u javnost.

"Nakon sastanka održanog u Rabatu, u Maroku, generalni sekretar FIFA i članovi Upravnog odbora FIFA koji su prisustvovali sastanku ponovo su izrazili punu podršku predsjedniku FIFA Đaniju Infantinu, kao jedinom zvaničniku kojeg je izabralo svih 211 članica FIFA. Predsjednik FIFA je zauzvrat ponovio svoju punu podršku generalnom sekretaru FIFA i administraciji FIFA za njihov neophodan i izuzetan rad na ostvarivanju njegove vizije.

Razmatrano je i dogovoreno da procesi, komunikacija i saradnja između predsjednika FIFA, generalnog sekretara i Upravnog odbora FIFA, koji doprinose ostvarivanju te vizije, mogu i treba da se neprestano unapređuju kako bi bili još efikasniji i djelotvorniji.

Odato je priznanje administraciji FIFA za izuzetan posao kojim je uspješno organizovano Svjetsko prvenstvo FIFA 2026, što ne bi bilo moguće bez zajedničkog djelovanja predsjednika FIFA, generalnog sekretara i administracije FIFA, koji su nastupali jedinstveno i radili kao jedan tim.

S tim u vezi, najviše rukovodstvo FIFA u potpunosti je uvjereno da će rezultati današnjeg sastanka dodatno ojačati upravljanje organizacijom, pomoći u obnavljanju povjerenja u FIFA i omogućiti da se ujedinjeno i transparentno pripreme predstojeći veliki događaji i izazovi, uz nastavak misije razvoja fudbala širom svijeta.

Povučen projekat prodaje Svjetskog prvenstva

Na sastanku je bilo riječi i o prijedlogu projekta FIFA Forward Enterprise (FFE), pri čemu je priznato da su napravljene određene greške. Sagovornici su se složili da nije postojala namjera da se Savjet FIFA i članice FIFA osjećaju isključenima iz procesa, kao i da je čitav postupak trebalo da bude vođen na drugačiji način. Takođe je priznato da su dodatne greške napravljene nakon što je prijedlog procurio u medije.

U posebnom pismu upućenom Savjetu FIFA i svim članicama FIFA, upućeno je izvinjenje zbog tih grešaka, uz obećanje da se one više neće ponoviti. Biće sprovedena revizija cijelog procesa, a izvještaj će biti predstavljen Savjetu FIFA na narednoj zakazanoj sednici.

Kao što je ranije saopšteno, prijedlog projekta FFE, koji bi u svakom slučaju morao da dobije odobrenje članica FIFA i Savjeta FIFA, povučen je i više nije predmet razmatranja. Kako je projekat zvanično odbačen, dogovoreno je da FIFA više neće tolerisati bilo kakve napade na svoj integritet, principe dobrog upravljanja i zakonitog postupanja, te će preduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitila svoje ime i ugled.

Uvijek postoje pouke koje mogu da se izvuku, a FIFA će nastaviti da unapređuje svoje procese na osnovu ovog iskustva. Ipak, u ovom slučaju važno je naglasiti da je, uprkos napravljenim greškama, sve što je učinjeno bilo u potpunosti u skladu sa regulatornim okvirom FIFA.

FIFA će blisko sarađivati sa svim relevantnim akterima kako bi razmotrila na koje načine može dodatno da podrži razvoj fudbala kroz program FIFA Forward, u korist svih 211 članica FIFA, kontinentalnih konfederacija i regionalnih fudbalskih saveza."