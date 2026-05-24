Branilac titule slavio u Herceg Novom rezultatom 23:16 i poveo u finalnoj seriji prvenstva Crne Gore.

VK Jadran Herceg Novi ostvario je pobjedu na startu finalne serije plej-ofa prvenstva Crna Gora.

Branilac trofeja savladao je danas u Herceg Novom VK Budva rezultatom 23:16 i tako poveo u finalnoj seriji.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Fran Valera, Strahinja Gojković, Vasilije Radović i Đorđe Lazić sa po četiri pogotka, prenosi CdM.

U ekipi Budve istakao se Nenad Dragović sa četiri gola, dok su po tri puta mrežu zatresli Nebojša Vušković i Neđo Baštrica.

Finalna serija igra se na tri pobjede, a naredni meč zakazan je za četvrtak u Budvi.

Jadran se bori za 14. titulu prvaka Crne Gore, dok Budva želi da osvoji treći šampionski trofej.