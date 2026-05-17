Rukometaši pružili veliki otpor Sloveniji, ali nijesu uspjeli da izbore plasman na Svjetsko prvenstvo

Rukometaši Rukometna reprezentacija Crne Gore nijesu uspjeli da izbore plasman na Svjetsko prvenstvo, pošto su večeras u Kopru poraženi od Rukometna reprezentacija Slovenije rezultatom 31:30 u revanš meču baraža.

Nakon poraza u Podgorici 29:28, “lavovi” su i u Sloveniji pružili snažan otpor, ali to nije bilo dovoljno za plasman na Mundijal.

Slovenci su tokom većeg dijela meča imali kontrolu i u nekoliko navrata stizali do pet golova prednosti, a najvećih plus sedam imali su pri rezultatu 16:9 u prvom poluvremenu.

Ipak, izabranici Didier Dinart nijesu odustajali. Crna Gora je serijom golova uspjela da se vrati u meč i priđe na samo dva gola zaostatka pred odlazak na odmor – 17:14.

U nastavku su “lavovi” još jednom pokazali karakter. Raspoloženi Matović na golu i bolja igra u napadu vratili su nadu crnogorskoj selekciji, koja je u finišu stigla na samo gol minusa.

U posljednjem minutu Crna Gora je imala napad za izjednačenje i mogući produžetak, ali nije uspjela da realizuje šansu, pa je Slovenija sačuvala minimalnu prednost i ovjerila plasman na Svjetsko prvenstvo.

Najefikasniji u redovima Slovenije bili su Aleks Vlah i Blaž Janc, dok su kod Crne Gore važnu ulogu imali Miloš Vujović, Branko Vujović i Vojislav Vukić.

Crna Gora tako ostaje na dva nastupa na svjetskim prvenstvima – u Španija 2013. i Poljska 2023. godine. Iako Njemačka 2027. ostaje neostvaren cilj, baraž protiv Slovenije pokazao je da su “lavovi” vratili prepoznatljivu borbenost i fanatičnost koja ih je godinama krasila.