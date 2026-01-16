Rukometna reprezentacija Crne Gore večeras igra svoj prvi meč na Evropskom prvenstvu protiv Slovenije u Oslu (18:00), u najtežem duelu grupe D.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Pripremni period je završen, a rukometna reprezentacija Crne Gore doputovala je u Oslo, gdje se privikava na uslove u Norveškoj pred start Evropskog prvenstva. „Lavove“ večeras od 18 časova očekuje prvi izazov – duel sa Slovenijom.

Biće to ujedno i najzahtjevnija utakmica u grupi D, u kojoj se još nalaze selekcije Švajcarske i Farskih Ostrva.

Crna Gora će osmi put u istoriji nastupiti na kontinentalnom šampionatu, a sedmi uzastopno. Nakon premijernog učešća 2008. godine, takođe u Norveškoj, „lavovi“ su od 2014. postali stalni član evropske rukometne elite. Koliko daleko mogu stići u tom društvu, pokazaće mečevi koji slijede.

Slovenija važi za jednu od najkvalitetnijih evropskih selekcija, a prošle godine zauzela je četvrto mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu. Iako oslabljena povredama, predstavljaće ozbiljan test za izabranike Didijea Dinara, koji će svoje šanse za prolaz u narednu fazu tražiti i u duelima protiv Farskih Ostrva u nedjelju, te Švajcarske 20. januara.

"Sve ekipe koje su ovdje znaju zbog čega su došle. Igrači su spremni za ovaj meč i potrebno je da sprovedemo u djelo sve ono što smo radili tokom priprema", poručio je Dinar.

Francuski stručnjak ulogu favorita prepušta Sloveniji, ali ističe da Crna Gora ima jasan plan.

"Slovenci su favoriti jer imaju više iskustva i značajne rezultate sa velikih takmičenja. Ipak, znamo šta treba da radimo i daćemo svoj maksimum ", rekao je selektor „lavova“.

Jedan od važnih aduta crnogorske selekcije biće desni bek Branko Vujović.

"Ekipa je spremna i svi jedva čekamo početak prvenstva. Slovenija je ozbiljan rival, a svi koji prate rukomet znaju o kakvoj se reprezentaciji radi. Imaju problema sa povredama, ali posjeduju širok igrački kadar, pa to neće previše osjetiti", kazao je Vujović.

On je objasnio i na šta će Crna Gora morati posebno da obrati pažnju.

"Igraju veoma brzo i imaju mnogo brze igrače na svim pozicijama. Povratak u odbranu biće ključan, kao i strpljenje i pametna igra u napadu. Moguće je da ćemo se susresti sa dubljom odbranom, ali vjerujem da smo spremni i da ćemo znati da odgovorimo", istakao je 27-godišnji Nikšićanin.

U crnogorskom taboru idu korak po korak – fokus je isključivo na prvom meču.

"Ovo nije odlučujuća utakmica. Imamo tri meča u grupi i sa dvije pobjede obezbjeđujemo prolaz. Bez obzira na ishod, moraćemo da ostanemo maksimalno koncentrisani za naredne duele. Smatram da možemo do pobjede, ali i u slučaju poraza vjerujem da imamo dobre šanse da prođemo grupu", zaključio je Vujović.

Ekipe iz grupe D u glavnoj fazi ukrštaju se sa selekcijama iz grupa E i F, formirajući novu grupu iz koje će dvije reprezentacije izboriti plasman u polufinale.

U grupi E nalaze se Švedska, Hrvatska, Holandija i Gruzija, dok grupu F čine Mađarska, Island, Poljska i Italija.