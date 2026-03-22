Rukometaši Crne Gore sa plus četiri čekaju revanš sa Finskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, meč u “Bemax areni” počinje u 18 sati.

Slab nastup na Evropskom prvenstvu i ne baš ubjedljiva igra protiv Finske bez obzira na pobjedu u Vanti postavili su mnoge znakova pitanja kada je u pitanju odlazak rukometaša Crne Gore na naredno veliko takmičenje.

Plasman u baraž praktično je obezbijeđen trijumfom u prvom meču protiv ne baš ubjedljivih Finaca (36:32), a “lavovi” u revanšu u “Bemax areni” (18 sati) žele da pokažu da su, ipak, na pravom putu i da će u maju imati šta da pokažu u dvomeču sa Slovenijom.

" Da li sa igrom iz Vante imamo šta tražimo u baražu? Vidjećemo, ima još vremena, trebalo bi i da se uigramo”, poručio je Miodrag Ćorsović i naglasio:

" Uvijek neko nedostaje, povrijeđen je... Malo je prostora za uigravanje i teško je doći do željene forme. Ali vjerujem ako smo kompletni i na 100 odsto da možemo da prođemo Sloveniju. Ali prije toga da obratimo pažnju na Finsku i pobijedimo."

Za početak ekipa Didijea Dinara želi da u revanšu igra kao da prvog meča nije ni bilo.

"Taj meč je samo prvo poluvrijeme, imamo prednost, ali to ne mora ništa da znači. Kažem - pokazali smo da ako smo na 100 odsto, možemo da dobijemo bilo koga pred našom publikom, a isto tako ako uđemo malo opuštenije i da izgubimo od bilo koga " naglasio je pivot Crne Gore.

Sve osim još jedne pobjede “lavova” bila bi velika senzacija, pa će novi okršaaj sa Fincima biti prilika i za uigravanje.

" Moramo da budemo fokusirani i da probamo da promijenimo neke stvari koje nisu bile dobre u prvom meču, upišemo novu pobjedu i prođemo u baraž " jasan je Ćorsović.

Problem još od Evropskog prvenstva je odbrana i mnogo primljenih golova.

"Odbranu smo malo popravili u odnosu na nastup na Evropskom prvenstvu, a realno Finska nije na nivou ekipa sa kojima smo igrali u Oslu. Igrali su sedam na šest i to je omogućilo malo više lakih golova - to je glavna stavr na koju ćemo morati da obratimo pažnju. Nadam se da ćemo sada izgledati još bolje " dodao je Ćorsović.

Da nema opuštanja poručio je i Luka Radović, momak koji je u prvom meču devet puta tresao mrežu.

" Stekli smo veoma dobru prednost od četiri gola u prvoj utakmici, ali treba da igramo kao je 0:0 i da tokom svih 60 minuta pružimo maksimum i da pobijedimo ovu utakmicu " poruka je našeg desnog krila.

Kako “lavovi” treba da nastupe u revanšu?

" Potrebno je da od starta budemo koncentrisani i da se držimo u odbrani kako bismo rivala sveli na minimalan broj golova."

" Sigurno da je bilo teško, vidjelo se u drugom poluvrmenu kao da smo ušli malo sa strahom kada su oni stigli do neriješenog rezultata. Ali opet uspjeli smo da izađemo iz toga i slavimo "dodao je Radović.

A bilo je i zdravstvenih problema.

" Da, nekoliko igrača je bilo bolesno pred prvi meč, ali nadam se da će ovog puta sve biti bolje.

Luka, a i svi “lavovi” žele podršku sa tribina “Bemax arene”.

" Uvijek je to velika privilegija i nadamo se punoj dvorani" zaključio je Radović.