INGLEWOOD, Kalifornija – Legendarna Ronda Rauzi vratila se u MMA oktogon nakon deset godina i to na spektakularan način.

U glavnom meču inauguralnog MMA eventa Most Valuable Promotions (MVP) Džejk Paula, Rauzie savladala pionirku ženskog MMA, Djinu Karano, armbarom već u 17. sekundi prve runde.

Bivša UFC šampionka (39) nije gubila vrijeme. Od samog zvona jurnula je na Karano(44), izvela double-leg takedown, prešla u mount i brzo zaključala svoj zaštitni znak – armbar. Karano, koja se nije borila od 2009. godine, nije stigla ni da zada jedan udarac.

Nakon meča Rauzi je rekla da je željela brzu i čistu pobjedu bez većih povreda rivalke:

“Bilo je prelijepo. To je bila umjetnost borilačkih vještina.”

Karano, koja je navodno izgubila preko 45 kilograma da bi se spremila za ovaj meč, priznala je da je razočarana što borba nije potrajala duže, ali je ipak zadovoljna što je ušla u ring protiv legende.

“Željela sam da traje duže, osjećala sam se fantastično. Nisam stigla ni da je udarim, ali boriti se protiv legende je već pobjeda.”

Meč je održan u featherweight kategoriji (145 funti) i bio je glavni događaj na Netflixu, gdje je Džejk Pul debitovao sa svojom MMA promocijom.

Na istom eventu nastupili su i Francis Ngannou te Nate Diaz.

Rauzi je nakon pobjede potvrdila da se više neće boriti. Time je svoj povratak završila onako kako je i počela karijeru – dominantnom armbar pobjedom.

Ovo je bio emotivan susret dvije pionirke ženskog MMA-a, a fanovi su dobili ono što su očekivali – brzu i impresivnu demonstraciju Rauzijene klasike. MVP Promotions je najavio nove evente, a ovo je tek početak.