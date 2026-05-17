Australijska aviokompanija Kvantas bila je primorana da preusmjeri let iz Melburna ka Dalasu nakon incidenta sa problematičnim putnikom koji je, prema navodima medija, ugrizao člana posade.

Avion iz Melburn bio je u petak na putu ka Dalasu kada je zbog incidenta sa putnikom morao da sleti u Papete, glavni grad Francuske Polinezije.

Muškarca su savladali drugi putnici, a lokalni mediji, uključujući nacionalnu televiziju ABC, izvijestili su da je ugrizao člana posade kompanije Kvantas. Po sletanju su ga sačekale lokalne vlasti, nakon čega mu je zabranjeno letenje svim avionima kompanije Kvantas.

"Bezbednost naših putnika i posade naš je glavni prioritet i imamo nultu toleranciju prema ometajućem ili nasilnom ponašanju na našim letovima", rekao je portparol kompanije Qantas za AFP u nedjelju.