Američki borac Majk Peri ostvario je ubjedljivu pobjedu nad Nejt Dijazom nakon što je njihov meč prekinut zbog ozbiljnih povreda i krvarenja koje je Dijaz pretrpio tokom borbe.

U jednoj od najiščekivanijih borbi večeri na događaju MVP MMA, Peri je od samog početka nametnuo žestok tempo, pogađajući Diaza snažnim udarcima, laktovima i koljenima. Već tokom prve dvije runde bilo je jasno da Dijaz ima velikih problema da odgovori na agresivni stil protivnika.

Kulminacija je uslijedila krajem druge runde, kada je Peri pogodio razoran udarac koljenom koji je dodatno pogoršao stanje na Dijzovom licu, već prekrivenom krvlju. Zbog dubokih posjekotina i nemogućnosti da nastavi borbu, njegov tim je odlučio da prekine meč.

Iako poznat po izuzetnoj izdržljivosti, Dijaz je i ovog puta pokazao srce – ulazio je u razmjene i čak pokušao da zaprijeti iz partera, ali nije uspio da preokrene tok borbe.

Nakon meča, Dijaz je otkrio da je tokom borbe slomio prst, ali je uprkos tome nastavio da se bori do samog kraja. S druge strane, Peri je pohvalio protivnika i istakao da mu ova pobjeda predstavlja jedan od najvećih trenutaka u karijeri.

Ova borba dodatno je podigla interesovanje za buduće nastupe oba borca, a već se spekuliše o mogućem revanšu.