Pobjedu na ovogodišnjoj Pjesmi Evrovizije odnijela je Dara iz Bugarske, ali je u centru pažnje drugi pjevač

Izvor: screenshot

Sinoć je završena jubilarna, 70. Pesma Evrovizije, takmičenje na kojem je ništa Lavina završila na 17. mjestu sa 90 glasova stručnog žirija i publike.

Pobjedu je odnijela atraktivna Bugarka, pjevačica koja pjeva Cecinu "Kukavicu" i zna ko je Dara Bubamara, a nagradu joj je uručio prošlogodišnji pobjednik, Austrijanac Džej Džej.

Vidi opis Ovo niste mogli da čujete u prenosu: Skandal na Evroviziji, opsovao pjevačicu dok joj je predavao nagradu (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO /Marina Cvetković Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO /Marina Cvetković Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO /Marina Cvetković Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO /Marina Cvetković Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO /Marina Cvetković Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO /Marina Cvetković Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO /Marina Cvetković Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO /Marina Cvetković Br. slika: 8 8 / 8

Na društvenoj mreži X je danas osvanuo video tog trenutka, ali što je mnogo važnije, čuje se i šta je Džej Džej rekao Dari.

"Ku*ko", vrištao je Džej Džej i potrčao: "Ku*ko, je l sam ti rekao".

Poslušajte:

Iako se radovao Darinom uspjehu, komentari na skandalozno obraćanje tokom lajv prenosa su nemilosrdni.

"Razumijem da je podržava, ali nazvati je ku*kom dok slavi pobjedu, dok je gleda njena zemlja... van svake pameti".

Ovako je izgledala Dara u trenutku proglašenja pobjednika: