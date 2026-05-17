Kamerunski borac Francis Ngannou vratio se u MMA na spektakularan način, brutalnim nokautom protiv Philipe Lins već u prvoj rundi borbe.

Na velikom MVP MMA događaju, Ngannou je od samog početka preuzeo inicijativu, neutralisao pokušaje rušenja protivnika i kontrolisao borbu snažnim udarcima. Iako je Lins pokušavao da pronađe ritam i uvede meč u parter, nije uspio da odgovori na razornu snagu bivšeg UFC šampiona.

Završnica je stigla nakon nešto više od četiri minute prve runde, kada je Ngannou plasirao razorni lijevi kroše koji je momentalno nokautirao Brazilca. Sudija je odmah prekinuo borbu, bez potrebe za dodatnim udarcima.

Ovim trijumfom Ngannou je još jednom potvrdio reputaciju jednog od najopasnijih udarača u istoriji teške kategorije, uz nastavak impresivnog niza pobjeda nokautom.

Nakon borbe, Ngannou nije imao dilemu oko svog statusa u svijetu MMA – jasno je poručio da sebe smatra najboljim teškašem današnjice, dodatno podgrijavajući priče o potencijalnim velikim borbama u budućnosti.

Ovaj nastup dolazi nakon njegove epizode u profesionalnom boksu, gdje je imao velike mečeve protiv elitnih teškaša, ali je sada pokazao da u MMA i dalje predstavlja vrhunski nivo i ozbiljnu prijetnju svakome u kategoriji.

Ngannou brutalno nokautirao Linsa i poručio: “Ja sam najbolji teškaš na svijetu”