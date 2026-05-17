Putnički avion kompanije Croatia Airlines izleteo je juče sa piste na aerodromu u Splitu tokom poletanja, pri čemu je došlo do ozbiljnog incidenta, ali bez povrijeđenih.

Hrvatski avion "Airbus Croatia Airlines" juče je oko 13.30 sati izletio sa piste aerodroma u Splitu najverovatnije zbog otkazivanja lijevog motora ili kočnica, ocjenjuju iskusni piloti na osnovu video snimka incidenta. Avion je izletio sa poletno-sletne staze splitskog aerodroma "Sv. Jeronim" u Kaštelima.

"Ovde nije u pitanju udar bočnog vetra", kaže za Slobodnu Dalmaciju penzionisani, dugogodišnji pilot civilnog vazduhoplovstva koji je jedno vrijeme svoje bogate letačke karijere leteo i na Airbus-ima, a želio je da ostane anoniman.

"U ovom slučaju, a nakon što sam vidio snimak nezgode sa avionom, koji je izašao na portalu 'Slobodne Dalmacije', mogu da kažem da je najverovatnije bilo u pitanju ili otkazivanje lijevog motora ili su se zakočile lijeve kočnice. Da bi to moglo da bude tako, pokazuje mi video-snimak na kojem se vidi kako se avion zarotirao ulijevo", rekao je penzionisani pilot, prenosi Jutarnji list.

WATCH: Croatia Airlines Airbus A220-300 veers off the runway and ends up on the grass surface during an aborted take-off from Split Airport, Croatia.



The aircraft sustained damage from colliding with a marker board and runway edge lights.



All passengers and crew members are…pic.twitter.com/dcNLUFmYru — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)May 16, 2026

Kako je ranije izvestila Slobodna Dalmacija, u avionu koji je izleteo sa piste u Splitu na splitskom aerodromu bila su 132 putnika i pet članova posade.

Osim straha koji je izazvao ovaj incident, niko od njih nije povrijeđen i svi su u vrlo kratkom roku, od oko 20-ak minuta, evakuisani iz aviona i odvedeni na sigurno.